Seit ver­gan­ge­nem Jahr gehö­ren vier Nach­wuchs­ath­le­ten des 1.Shotokan Kara­te Zen­trums dem Lei­stungs­ka­der des Baye­ri­schen Kara­te Bun­des an. In der Dis­zi­plin Kata sind dies Leon Zenk, Maxi­mi­li­an Halach und Juli­na Michel, in der Dis­zi­plin Kum­ite ist Livia Lowry die vier­te im Bunde.

Seit eini­gen Jah­ren gelingt es den Forch­hei­mer Kara­te­kas immer wie­der, ihre Talen­te so zu för­dern und zu trai­nie­ren, dass sie auf Lan­des­ebe­ne Auf­merk­sam­keit erlan­gen und in den Lei­stungs­ka­der beru­fen wer­den. Das zeigt einer­seits, dass die umfang­rei­che Trai­nings­ar­beit mit den Kin­dern, der­zeit trai­nie­ren ca. 50 Kin­der regel­mä­ßig beim 1.SKZ, Früch­te trägt, denn alle Vier ent­stam­men dem jah­re­lan­gen Trai­ning in der Kin­der­grup­pe. Und ande­rer­seits zeigt es aber auch, welch hoch­qua­li­fi­zier­te Arbeit durch die Lei­stungs­trai­ner David Ter­beck, Char­lie Git­tel­bau­er und Sil­via Schna­bel gelei­stet wird.

Am 24. Febru­ar wer­den die Vier dann bei den Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten in Burg­kir­chen an den Start gehen, um dort eine Stand­ort­be­stim­mung vorzunehmen.

Leon Zenk, 15 Jah­re alt und seit 5 Jah­ren beim 1. Sho­to­kan Kara­te Zen­trum Forch­heim sagt: „Die Forch­hei­mer Kara­te­kas sind für mich wie eine zwei­te Fami­lie und an Kara­te gefällt mir die unge­heu­re Dyna­mik und die gei­sti­ge Anfor­de­rung“. Leon hat sich in den letz­ten 2 Jah­ren durch eine sehr flei­ßi­ge und kon­se­quen­te Trai­nings­ar­beit der­art gut ent­wickelt und bei ver­schie­de­nen Mei­ster­schaf­ten so auf sich auf­merk­sam gemacht, dass Ende letz­ten Jah­res die Beru­fung in den Bay­ern Kader kam. Leon star­tet in der Dis­zi­plin Kata.

Maxi­mi­li­an Halach, 13 Jah­re alt und seit 6 Jah­ren beim 1.SKZ hat sich nach anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten enorm wei­ter­ent­wickelt und mit einer außer­or­dent­li­chen Beharr­lich­keit die prä­zi­sen und star­ken Tech­ni­ken ver­schie­den­ster Katas ange­eig­net. So dass auch für ihn Ende des ver­gan­ge­nen Jah­res der Weg in den Bay­ern Kader erfolg­te. Und auch für Maxi, so wird er von sei­nen Freun­den genannt, ist der Zusam­men­halt und das gemein­sa­me Trai­ning in der Wett­kampf­grup­pe eine star­ke Moti­va­ti­on. Auch Maxi star­tet in Kata.

Juli­na Michel, 14 Jah­re alt ist seit 3 Jah­ren beim 1.SKZ und bereits seit einem Jahr Mit­glied im Bay­ern Kader. Juli­na ist ein außer­or­dent­li­ches Talent, dies wur­de bei ihren ersten Trai­nings­ein­hei­ten sehr schnell deut­lich und bereits nach kur­zer Zeit beherrsch­te sie die schwie­rig­sten Katas. Sie star­te­te schon bei Deut­schen Mei­ster­schaf­ten und konn­te sich dort bereits gut behaupten.

Livia Lowry, ist mit ihren 15 Jah­ren qua­si schon ein alter Hase, seit 8 Jah­ren im Ver­ein und seit 2 Jah­ren Mit­glied des Bay­ern Kaders. Livia star­tet in der Dis­zi­plin Kum­ite und ist da schon seit Jah­ren erfolg­reich unter­wegs. Eini­ge Baye­ri­sche Mei­ster­ti­tel und ein Drit­ter Platz bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten sind bis­her auf ihrem Kon­to. Auch bei inter­na­tio­na­len Wett­kämp­fen war Livia bereits im Ein­satz. „Die Kom­ple­xi­tät und die hohen Anfor­de­run­gen beim Kampf­sport rei­zen mich an genau die­sem Sport!“. Ihr Ziel ist es Deut­sche Mei­ste­rin zu wer­den und in den Natio­nal­ka­der beru­fen zu werden.

Von die­sen vier Ath­le­ten in den Rei­hen des 1. SKZ Forch­heim wird in der Zukunft mit Sicher­heit noch eini­ges zu hören sein. Und es ist schön zu beob­ach­ten, mit wel­cher Begei­ste­rung die­se jun­gen Men­schen ihren Sport betreiben.