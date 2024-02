Beim tra­di­tio­nel­len Fisch­essen des CSU-Stadt­ver­ban­des gibt es etwas zu fei­ern. Der Wahl­kampf für die Euro­pa­wahl wirft sei­ne Schat­ten voraus.

Am Frei­tag fand das tra­di­tio­nel­le Fisch­essen des CSU-Stadt­ver­ban­des Lich­ten­fels statt. Nach der Begrü­ßung des Vor­sit­zen­den Chri­sti­an Bau­er erteil­te er Staats­se­kre­tär und Mit­glied des Land­tags Mar­tin Schöf­fel das Wort.

„Wir befin­den uns in einer schwie­ri­gen Aus­gangs­si­tua­ti­on“, begann er, „aber wir dür­fen nicht alles nur schwarz­ma­len.“ Zwar wür­den sich die Rah­men­be­din­gun­gen des Bun­des auch auf Bay­ern aus­wir­ken, aber der Haus­halt in Bay­ern wäre sta­bil, und das Enga­ge­ment der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, vor allem im Bereich des Ehren­am­tes, gäben ihm Hoff­nung. „Den­noch“, so Schöf­fel wei­ter, „wenn ich sehe, wie vie­le Men­schen auf die Stra­ße gehen, wie vie­le Men­schen zur­zeit demon­strie­ren, da kann ich nur sagen: So kann es nicht wei­ter­ge­hen.“ Die Poli­tik des Bun­des wäre mit­tel­stands­feind­lich, die letz­ten Steu­er­erhö­hun­gen wären Gift für das Kon­sum­kli­ma. „Wir haben zu hohe Ener­gie­ko­sten, wir haben zu viel Büro­kra­tie.“ Die Bun­des­re­gie­rung gäbe den Men­schen kei­ne Per­spek­ti­ve, kei­ne Anrei­ze. „Da wer­den Erleich­te­run­gen ange­kün­digt, und dann, von jetzt auf gleich, da heißt es, dass das schon wie­der nicht mehr gilt“, spiel­te er auf die För­de­run­gen bei den E‑Autos an. „Und dann weiß kei­ner, was denn nun gilt. Wie beim Hei­zungs­ge­setz. Öl ja? Oder doch nicht? Gas? Da hat am Ende kei­ner mehr durch­ge­blickt, das hat nur zu Unver­ständ­nis und feh­len­der Akzep­tanz geführt.“ Deutsch­land habe die höch­sten Steu­er­ein­nah­men, aber das Geld wer­de an den fal­schen Stel­len aus­ge­ge­ben. „Wir haben ein star­kes Land mit einer star­ken Indu­strie und einem star­ken Mit­tel­stand, aber gera­de da wird alles dar­an gesetzt, es zu zer­stö­ren.“ Es wür­den ver­stärkt Unter­neh­men die Pro­duk­ti­on ins Aus­land ver­la­gern, weil man dort bil­li­ger pro­du­zie­ren kön­ne. Und damit gin­gen, neben den Arbeits­plät­zen, auch viel Know-How ver­lo­ren. „Die­se Bun­des­re­gie­rung ist am Ende“, so Schöf­fel, „ent­we­der han­delt sie jetzt oder sie tritt zurück.“ Das löste unter den Anwe­sen­den star­ken Bei­fall aus.

Aus sei­ner Sicht müs­se man wie­der wett­be­werbs­fä­hig sein. Das begän­ne schon bei den Ener­gie­prei­sen. „Wir haben hier Atom­kraft­wer­ke abge­schal­tet, die vom Sicher­heits­ni­veau das Beste sind, was man bau­en kann, und jetzt kau­fen wir den Atom­strom in der Tsche­chei ein, wo wir nicht wis­sen, wie sicher die Din­ger da sind. Wir schal­ten Koh­le­kraft­wer­ke ab und wol­len Ölhei­zun­gen ver­bie­ten. Das ist doch irre!“ Klar wäre aber auch, man müs­se mit Sicher­heit mehr in erneu­er­ba­re Ener­gien inve­stie­ren und in grü­nen Was­ser­stoff, aber ohne wie­der in neue Abhän­gig­kei­ten zu gera­ten. Dazu bedür­fe es mehr For­schung und Ent­wick­lung, da müs­se die Wirt­schaft ent­la­stet werden.

Zum The­ma Bür­ger­geld bezog er klar Stel­lung. „Wer gesund ist und arbei­ten kann, der soll, der muss arbei­ten. Wer alt ist, wer krank ist und Unter­stüt­zung braucht, der soll sie erhal­ten. Aber der Berufs­wunsch Bür­ger­geld, das muss weg!“ Man habe 5,5 Mil­lio­nen Bür­ger­geld­emp­fän­ger, von denen 3,9 Mil­lio­nen durch­aus in der Lage wären, sich ihren Lebens­un­ter­halt zu ver­die­nen. Und er weh­re sich dage­gen, dass jeder, der nach Deutsch­land käme, Bür­ger­geld erhal­te. Und hier schlug er den Bogen zur Wahl zum Euro­päi­schen Par­la­ment. „Wir haben kei­ne Außen­gren­zen, wir sind umge­ben von siche­ren Dritt­staa­ten. Wer Hil­fe braucht, der soll sie bekom­men, aber es kann nicht sein, dass ande­re Län­der ein­fach alles durch­win­ken, weil sie nach Deutsch­land wol­len.“ Man brau­che siche­re Außen­gren­zen, wo man bereits die Vor­aus­set­zun­gen prü­fe, man brau­che rechts­si­che­re Abkom­men mit den Staa­ten, um die­je­ni­gen ohne Anspruch auf Asyl wie­der zurück­schicken zu kön­nen. „Aber das ist Sache der EU, und da muss gehan­delt wer­den, das geht aber nur mit einer star­ken Betei­li­gung von uns.“ „Wir in Bay­ern haben das Recht, an unse­ren Gren­zen zu kon­trol­lie­ren und Schlei­er­fahn­dun­gen durch­zu­füh­ren.“ Und er befür­wor­te die Bezahl­kar­te, die jetzt käme. „Da kann man 50 Euro abhe­ben. Damit bleibt das Geld, das wir die­sen Men­schen geben, im Land und wird nicht ins Aus­land transferiert.“

Ver­lo­re­nes Ver­trau­en müs­se zurück­ge­won­nen wer­den, so Schöf­fel. Wenn jeder sei­nen Bei­trag lei­ste, dann kön­ne man viel tun. „Die Wert­schöp­fung muss wie­der im Land blei­ben. Die Unter­neh­men brau­chen eine Sicher­heit, dass ihr Unter­neh­men auch Gewin­ne machen kann. Dazu gehört, dass Unter­neh­mens­ge­win­ne, die re-inve­stiert wer­den, steu­er­frei blei­ben. Die weg­ge­fal­le­ne Redu­zie­rung der Mehr­wert­steu­er in der Gastro­no­mie muss zurück­ge­nom­men wer­den, die Büro­kra­tie muss abge­baut wer­den, der Agrar­die­sel muss blei­ben.“ Und es wäre ein Unding, dass man im Bun­des­tag über­legt, wie man legal die Schul­den­brem­se aus­he­beln kön­ne. „Man kann doch jeden Euro nur ein­mal aus­ge­ben. Man soll­te ler­nen, mit dem aus­zu­kom­men, was man hat.“

Sei­ne Rede erhielt gro­ßen Bei­fall und stieß auf brei­te Zustim­mung. Im Anschluss durf­te er noch eini­ge Ehrun­gen vor­neh­men. So wur­den Kath­rin Roth für zehn Jah­re, Sabi­ne Rieß­ner für 20 Jah­re und Ronald Kai­ser für 25 Jah­re akti­ve Mit­glied­schaft geehrt. Auch Mar­kus Öster­lein, Vor­sit­zen­der des Bezirks­ver­ban­des der JU Ober­fran­ken und Zweit­stim­men­kan­di­dat für die kom­men­de Euro­pa­wahl, über­brach­te sei­ne Glück­wün­sche. Danach saß man noch lan­ge bei Gesprä­chen und klei­ne­ren Debat­ten zusammen.