Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl, der künf­ti­ge Erz­bi­schof, füh­ren die gute Tra­di­ti­on des zwei­jähr­lich statt­fin­den­den öku­me­ni­schen Gesprä­ches fort. Bei­de tra­fen sich in Bay­reuth, beglei­tet von Lei­tungs­per­so­nen und öku­me­nisch Mitarbeitenden.

Der Aus­tausch der bei­den lei­ten­den Geist­li­chen war geprägt von offe­nem Reden und gegen­sei­ti­gem Hören auf­ein­an­der. Es wur­de deut­lich, dass die Chri­sten bei­der Kon­fes­sio­nen in der Regi­on mit tief­grei­fen­den Struk­tur­ver­än­de­run­gen umzu­ge­hen haben. Doro­thea Grei­ner und Her­wig Gös­sl beton­ten ein­mü­tig ihre Über­zeu­gung, dass geleb­te Öku­me­ne ein wesent­li­cher und unver­zicht­ba­rer Bei­trag ist, Glau­ben zu stär­ken und für die Men­schen da zu sein. Sie wird im Got­tes­dienst und im Reli­gi­ons­un­tericht, im Gebrauch von Gebäu­den, in wech­sel­sei­ti­ger Ver­tre­tung und auf vie­le ande­re Wei­sen an Bedeu­tung gewinnen.

Die Zusam­men­ar­beit zwi­schen katho­li­schem Erz­bis­tum und evan­ge­li­schem Kir­chen­kreis ist längst gut ein­ge­spielt und wirkt in den Gemein­den vor Ort: Bereits zum zwölf­ten Mal erar­bei­te­te ein öku­me­ni­sches Team eine geist­li­che Anlei­tung für Grup­pen, die damit bewusst durch die Fasten­zeit gehen, die soge­nann­ten „All­tags­ex­er­zi­ti­en“. Im Früh­jahr wird die „Woche für das Leben“ wie­der in einem gemein­sa­men Got­tes­dienst von Regio­nal­bi­schö­fin und Erz­bi­schof, dies­mal in Kro­nach, eröff­net. Die gemein­sa­me leben­di­ge Part­ner­schaft mit der angli­ka­ni­schen Diö­ze­se Chi­che­ster in Süd­west­eng­land wird mit Lei­den­schaft gepflegt.

Mit einem öffent­li­chen Seg­nungs­got­tes­dienst zum Beginn der Fasten­zeit in der Stadt­kir­che Bay­reuth beschlos­sen Regio­nal­bi­schö­fin und Weih­bi­schof den öku­me­ni­schen Begegnungstag.