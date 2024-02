Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Belä­sti­gung am ZOB: Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de eine 16-jäh­ri­ge am ZOB durch einen 52-jäh­ri­gen Mann belä­stigt. Der erheb­lich alko­ho­li­sier­te Täter bedräng­te das Mäd­chen und bot die­sem Alko­hol an. Er wur­de in Gewahr­sam genom­men. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Beleidigung.

Laden­dieb­stahl: Zu einem Laden­dieb­stahl kam es am frü­hen Frei­tag­abend in einem Geschäft im Kano­nen­weg. Der Dieb hat­te diver­se Lebens­mit­tel in sei­nen Ruck­sack gesteckt, an der Kas­se jedoch ledig­lich eine Fla­sche Cola bezahlt. Die Dieb­stahl­si­che­rung der Waren über­führ­te den Täter. Er muss­te eine Sicher­heits­lei­stung entrichten.

Kör­per­ver­let­zung: Zu einer wech­sel­sei­ti­gen Kör­per­ver­let­zung kam es am frü­hen Sams­tag­mor­gen. Ein 22-jäh­ri­ger soll­te aus einer Dis­ko­thek im Stein­weg ver­wie­sen wer­den. Er ver­such­te hier­bei einen Secu­ri­ty mit sei­nem Gür­tel anzu­grei­fen, die­ser konn­te den Angriff mit einem Tritt abweh­ren. Wech­sel­sei­ti­ge Anzei­gen wegen Kör­per­ver­let­zung waren die Folge.

Trun­ken­heit in Gleu­ßen: Am Frei­tag­nach­mit­tag konn­te eine Strei­fe der PI Coburg einen erheb­lich alko­ho­li­sier­ten Fahr­rad­fah­rer in Gleu­ßen antref­fen. Der Fahr­rad­fah­rer hat­te zudem eine unter­schla­ge­ne EC-Kar­te bei sich, mit wel­cher er bereits eine unbe­rech­tig­te Abbu­chung vor­ge­nom­men hat­te. Nach einer Blut­ent­nah­me folg­te die Gewahrs­am­nah­me, Der Fahr­rad­fah­rer muss sich nun wegen ver­schie­de­ner Delik­te straf­recht­lich verantworten.

Unfall­flucht in Wie­sen­feld: Am Frei­tag zwi­schen 08 und 15 Uhr kam es zu einer Unfall­flucht auf dem Park­platz der Milch­wer­ke. Ein grau­er VW wur­de ange­fah­ren, der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000,00€. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der PI Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­flucht in Groß­hei­rat: Im Zeit­raum von Diens­tag bis Don­ners­tag wur­de ein blau­er Citro­en in der Brunn­lei­te ange­fah­ren, der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 3500,00€. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der PI Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ter Pkw beschädigt

Am Frei­tag, 16.02.2024, gegen 09:45 Uhr, wur­de auf dem OBI-Park­platz in Kulm­bach ein gepark­ter Pkw, grü­ner Ford Mustang, beschä­digt. Dabei wur­de die Bei­fah­rer­tü­re auf einer Län­ge von ca. 75cm zer­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zum Ver­ur­sa­cher ist bis­lang nichts bekannt. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den bei der Poli­zei in Kulm­bach (Tel. 09221/609–0) entgegengenommen.

Betrun­ken Unfall verursacht

Am Frei­tag, 16.02.2024, gegen 18:25 Uhr, ereig­ne­te sich an der Kreu­zung Saal­fel­der Straße/​Ziegelhüttener Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me konn­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch bei der Unfall­ver­ur­sa­che­rin fest­stel­len. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von umge­rech­net 1,66 Pro­mil­le. Die Dame wur­de anschlie­ßend zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum Kulm­bach gebracht. Die Wei­ter­fahrt wur­de selbst­ver­ständ­lich unter­sagt und ihr Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Auf sie kommt nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Schei­be von Piz­za­ser­vice eingeschlagen

Kro­nach: Am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den gegen 03:15 Uhr wur­de ver­mut­lich mit einem Stein eine Fen­ster­schei­be eines Piz­za­lie­fer­dien­stes in der Löns­stra­ße in Kro­nach ein­ge­schla­gen. Zeu­gen wel­che in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen gemacht haben bzw. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­such­ter Einbruch

Wal­len­fels: Zwi­schen dem 15.02.2024 16:15 Uhr und 16.02.2024 10:00 Uhr ver­such­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter sich zu einem aktu­ell leer­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­haus in der Hin­tern Schna­id über ein Fen­ster wider­recht­lich Zutritt zu ver­schaf­fen indem er die­ses aufhebelte.

Da nichts ent­wen­det wur­de, wird zum jet­zi­gen Zeit­punkt davon aus­ge­gan­gen, dass der bzw. die Täter bei ihrem Vor­ha­ben unter Umstän­den gestört wurden.

Hin­wei­se zu ver­däch­ti­gen Per­so­nen oder Fahr­zeu­gen in der Nähe der Tatört­lich­keit nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.