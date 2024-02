Die The­men der Sendung:

Hil­fe von Haus­tür zu Haus­tür: Erfolgs­mo­dell Nach­bar­schafts­hil­fe (Eckental/​Mittelfranken)

Den Brief­ka­sten lee­ren und die Kat­ze füt­tern, wenn die Nach­ba­rin im Urlaub ist, der alten Dame von gegen­über die schwe­ren Taschen in den ersten Stock tra­gen – Nach­bar­schafts­hil­fe hat vie­le Gesich­ter. In Ecken­tal zie­hen vie­le Ehren­amt­li­che gemein­sam an einem Strang. Auf dem Land kennt man sich, da funk­tio­niert die klas­si­sche Nach­bar­schafts­hil­fe noch recht gut. Aber in der Groß­stadt, wo vie­le Men­schen auf wenig Raum leben? Da kennt sich die Nach­bar­schaft oft nicht mal. Tür an Tür und trotz­dem ein­sam – dage­gen soll eine App aus Erlan­gen jetzt helfen.

Plei­te und dann? Fir­men unterm Ham­mer (Nürn­berg, Heilsbronn/​Mittelfranken)

Gebrauch­te Din­ge, die man nicht mehr haben möch­te, im Inter­net zu ver­stei­gern, das ist mitt­ler­wei­le für vie­le all­täg­lich gewor­den. Klei­dung, alte Plat­ten, alles lässt sich hier zu Geld machen. Nicht nur Pri­vat­leu­te stei­gern und ver­stei­gern im Inter­net – beim Nürn­ber­ger Online-Auk­ti­ons­haus „Rest­los“ kom­men gan­ze Fir­men­be­stän­de unter den Hammer.

Mie­ten, tau­schen, repa­rie­ren: das Zukunfts­haus in Würz­burg (Würzburg/​Unterfranken)

Aus alten Feu­er­lö­schern wer­den Klo­bür­sten, Gür­tel und Air­bags lan­den nicht auf dem Müll, son­dern bekom­men als Tasche oder Acces­soires einen neu­en Auf­tritt. Span­nen­de, nach­hal­ti­ge Pro­duk­te fin­den sich in Deutsch­lands erstem Zukunfts­haus mit­ten in der Würz­bur­ger Innen­stadt. Kau­fen, tau­schen, repa­rie­ren oder mie­ten – alles ist hier möglich.

Lega­les aus dem Ofen: der Hanf­bäcker im Fran­ken­wald (Kro­nach, Wolfersgrün/​Oberfranken)

Die einen geben auf, ande­re legen los: Bäcker­mei­ster Pas­cal Förtsch star­te­te eine Kar­rie­re als „Hanf-Beck“ mit­ten in der Alt­stadt von Kro­nach. Sein „Ding mit Hanf­brot“ macht er zusam­men mit sei­ner Frau Ele­na. Dabei wer­den die Roh­stof­fe in unmit­tel­ba­rer Nähe angebaut.

Schloss Fran­ken­berg: Luxus in der Rit­ter­burg (Weigenheim/​Mittelfranken)

Ein Hotel der Extra­klas­se, ein Gour­met­tem­pel mit Ster­ne­kü­che, eige­ne Wei­ne prä­miert mit aner­kann­ten Prä­di­ka­ten – das sind die Zie­le der Schloss Fran­ken­berg GmbH, und das mei­ste davon ist schon erreicht. Nach zehn Jah­ren Sanie­rung und einer Inve­sti­ti­on von 15 Mil­lio­nen Euro will der neue Besit­zer das geschichts­träch­ti­ge Rit­ter­schloss zu einem flo­rie­ren­den Unter­neh­men machen.

