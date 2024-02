Die Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken star­tet mit gro­ßen Plä­nen ins Jahr 2024. Die Mit­glie­der­ver­samm­lung fass­te den Beschluss, die Gemein­nüt­zig­keit anzu­stre­ben. Kura­to­ri­ums­vor­sit­zen­der Dr. Bernd Sau­er stell­te die Idee einer Genuss­da­ten­bank für Ober­fran­ken vor. Die Genuss­re­gi­on wür­de damit in eine neue Dimen­si­on vorstoßen.

Vor rund 80 Mit­glie­dern leg­te 1. Vor­sit­zen­der Land­rat Klaus Peter Söll­ner im Gast­hof Reb­litz in Nedens­dorf die Hin­ter­grün­de dar, wes­halb der Ver­ein die Gemein­nüt­zig­keit anstre­be: „Ziel ist es, die finan­zi­el­le Basis zu ver­bes­sern und die finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten zu erwei­tern.“ Außer­dem kön­ne der Mehr­wert des Ver­eins für die Regi­on nach außen bes­ser dar­ge­stellt wer­den. Die Mit­glie­der nah­men die Sat­zungs­än­de­rung mit Bei­fall auf und votier­ten ein­stim­mig für die Ände­run­gen. Der Vor­sit­zen­de berich­te­te von her­vor­ra­gen­den Auf­trit­ten der Genuss­re­gi­on in den zurück­lie­gen­den Mona­ten. Auf der Grü­nen Woche gestal­te­te die Genuss­re­gi­on maß­geb­lich den „legen­dä­ren“ Ober­fran­ken­tag in der Bay­ern­hal­le unter ande­rem mit dem Auf­tritt der Kulm­ba­cher Büttner.

Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid lob­te die Arbeit der Genuss­re­gi­on. Hier sei eine Mar­ke ent­stan­den, die für Ober­fran­ken enor­me Strahl­kraft besitzt. Er sag­te auch im Namen des Bezirks­tags­prä­si­den­ten Hen­ry Schramm wei­te­re Unter­stüt­zung durch Ober­fran­ken Offen­siv zu.

Dr. Bernd Sau­er stell­te den Mit­glie­dern das Pro­jekt Genuss­da­ten­bank für Ober­fran­ken vor: „Nach dem Vor­bild von Bier­land Ober­fran­ken wol­len wir eine umfas­sen­de Daten­bank der Genuss­be­trie­be der Regi­on erstel­len.“ Aktu­ell gebe es rund 70 Platt­for­men im Inter­net, die regio­na­le Lebens­mit­tel­an­bie­ter vor­stel­len, „aber kei­ne davon ist auch nur annä­hernd voll­stän­dig. Vie­le Daten sind ver­al­tet.“ Ziel sei es, 2.000 Anbie­ter – Bäcker, Metz­ger, Braue­rei­en, land­wirt­schaft­li­che Direkt­ver­mark­ter und frän­ki­sche Wirts­häu­ser – in die Daten­bank auf­zu­neh­men. Dazu wer­de man sich „Künst­li­cher Intel­li­genz“ bedie­nen und die Daten so struk­tu­rie­ren, dass sie für zahl­rei­che Zwecke wie zum Bei­spiel für Buchungs- und Shop-Anwen­dun­gen, Reser­vie­rungs­sy­ste­me und Logi­stik­lö­sun­gen nutz­bar sei­en. Das Pro­jekt wer­de vom Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um und der Ober­fran­ken­stif­tung finan­zi­ell unter­stützt, sag­te Dr. Sau­er unter dem Bei­fall der Mit­glie­der. Vor­sit­zen­der Söll­ner dank­te Regie­rungs­prä­si­den­ten Flo­ri­an Luder­schmid und nann­te die Arbeit der Ober­fran­ken­stif­tung „segens­reich für die Region“.

Zuvor hat­te Geschäfts­füh­rer Nor­bert Heim­beck einen Rück­blick auf die Ver­eins­ar­beit des ver­gan­ge­nen Jah­res gege­ben. Die Mit­glie­der­zahl sei mit 356 sta­bil geblie­ben. Höhe­punk­te sei­en das Fran­ken­fest in der Baye­ri­schen Ver­tre­tung in Brüs­sel und ein Par­la­men­ta­ri­scher Abend im Ber­li­ner Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um zur Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le gewe­sen. Bei bei­den Ver­an­stal­tun­gen haben Mit­glieds­be­trie­be der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken die Gäste mit hei­mi­schen Spe­zia­li­tä­ten bewir­tet. Der Ver­ein sei nach Heim­becks Wor­ten gefrag­ter Part­ner für Ver­an­stal­tun­gen aller Art, zum Bei­spiel bei Work­shops gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung in Schu­len, beim Hei­mat­fo­rum der Regie­rung von Unter­fran­ken, beim Lese­fe­sti­val „Bay­reuth blät­tert“ oder auch beim Recrui­ting Day der Kulm­ba­cher Gastro­no­men. Ein groß­ar­ti­ger Erfolg sei auch erneut die Grü­ne Woche in Ber­lin gewe­sen. „Der Ober­fran­ken­stand unter der Feder­füh­rung von Ober­fran­ken Offen­siv war wäh­rend der Mes­se bester Wer­be­trä­ger für Tou­ris­mus und Lebens­mit­tel­hand­werk der Regi­on“, beton­te Nor­bert Heimbeck.

Juni­or­pro­fes­so­rin Dr. Tina Bartel­meß stell­te abschlie­ßend die neue Fakul­tät für Life Sci­en­ces der Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Kulm­bach vor. Ein Dut­zend Pro­fes­so­ren arbei­tet der­zeit mit den knapp 300 Stu­den­ten aus 42 Län­dern in den Berei­chen Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit. Man suche Ant­wor­ten auf Fra­gen, wie man etwa Lebens­mit­tel in aus­rei­chen­den Men­gen ver­füg­bar machen, wie die Pro­duk­te qua­li­ta­tiv hoch­wer­tig und zugleich sicher sein kön­nen, wie gesun­de Lebens­mit­tel zur Gesund­heits­prä­ven­ti­on bei­tra­gen und wie die Pro­duk­ti­on ins­ge­samt nach­hal­ti­ger wer­den könne.