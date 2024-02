Am Mitt­woch, den 6. März 2024 um 18 Uhr star­tet mit der „Vier­zehn­hei­li­gen-Mes­se“ des frän­ki­schen Kom­po­ni­sten Dr. Gerald Fink (Her­zo­gen­au­rach) ein neu­es Chor­pro­jekt für alle Inter­es­sier­ten in Ebens­feld. Ziel ist die Auf­füh­rung die­ser Mes­se am 1. Mai 2024 im 10:30 Uhr Got­tes­dienst in der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen, der vom BR über­tra­gen wird. Das Chor­pro­jekt bie­tet für alle Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, bei der Erar­bei­tung die­ser latei­ni­schen Mes­se von Beginn an dabei zu sein. Frau­en und Män­ner jeden Alters sind ein­ge­la­den, ihren Umgang mit dem Instru­ment Stim­me und die Kör­per­spra­che zu trai­nie­ren. Die wei­te­ren Chor­pro­ben fin­den am 20. März, 10. April, und am 24. April 2024 jeweils von 18 bis 19:30 Uhr in der Pfarr­kir­che in Ebens­feld statt. Die Gene­ral­pro­be soll dann am Di., 30. April um 18 Uhr und die Auf­füh­rung am Mi., 1. Mai 2024 um 10:30 Uhr in der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen sein.

Beson­de­re Vor­kennt­nis­se im Bereich der Noten­schrift, des Rhyth­mus und der Stim­me sind nicht erfor­der­lich. Wich­tig ist die Freu­de im Umgang mit Kör­per und Stim­me und der Mut sich auf Neu­es ein­zu­las­sen und sich zu Präsentieren.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen erteilt Chor­lei­ter Wolf­ram Brüg­ge­mann, Tel.: (09533) 981041 oder 0174–1682904, E‑Mail: brueggemann.​eggenbach@​gmail.​com