Mit Blick auf den am 2. Febru­ar 2024 durch Bun­des­tag und Bun­des­rat beschlos­se­nen Bun­des­haus­halt 2024, begrü­ßen die ober­frän­ki­schen Land­rä­te die Mit­tel­auf­stockung bei der soge­nann­ten Gemein­schafts­auf­ga­be „Ver­bes­se­rung der Agrar­struk­tur und des Küsten­schut­zes“ (GAK) gegen­über dem ursprüng­li­chen Regierungsentwurf.

Sah die­ser noch eine Kür­zung der Mit­tel um rund 293 Mil­lio­nen Euro im Ver­gleich zum Vor­jahr vor, wur­de der Mit­tel­an­satz für die GAK nun gegen­über dem Ent­wurf um 66,75 Mil­lio­nen Euro ange­ho­ben sowie zusätz­li­che Mit­tel zur För­de­rung des Wald­um­baus in Höhe von bis zu 125 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung gestellt.

Bereits nach Bekannt­wer­den des Regie­rungs­ent­wur­fes hat­ten sich u.a. auch die ober­frän­ki­schen Land­rä­te für eine Abmil­de­rung der geplan­ten Kür­zun­gen ausgesprochen.

„Wir dan­ken den ober­frän­ki­schen Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten im Haus­halts­aus­schuss, wel­che im Schul­ter­schluss unse­re For­de­rung nach einer ange­mes­se­nen Mit­tel­aus­stat­tung für den länd­li­chen Raum auf­ge­grif­fen und sich in den Haus­halts­ver­hand­lun­gen hier­für ein­ge­setzt haben. Maß­nah­men der Dorf­er­neue­rung sind ent­schei­dend für den Erhalt und die Stär­kung der Arbeits- und Lebens­qua­li­tät unse­rer ober­frän­ki­schen Dör­fer und Gemein­den. Ein Dank geht daher auch an den Frei­staat Bay­ern, wel­cher Mit­tel für die von Bund und Län­dern kofi­nan­zier­ten Pro­jek­te zur Ver­fü­gung stellt“, so Land­rat und ober­frän­ki­scher Bezirks­ver­bands­vor­sit­zen­der des Baye­ri­schen Land­kreis­tags Dr. Oli­ver Bär.

Die Mit­tel der GAK flie­ßen u.a. in Maß­nah­men der Dorf­er­neue­rung und Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung, wes­halb sich die Land­rä­te seit Som­mer ver­gan­ge­nen Jah­res für einen hin­rei­chen­den Ansatz im Bun­des­haus­halt stark gemacht hatten.