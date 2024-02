In der Forch­hei­mer Part­ner­ge­mein­de Rop­pen in Tirol besteht heu­te noch eine sehr tra­di­ti­ons­be­wuss­te Fas­nachts­kul­tur. Der Ein­la­dung des Rop­pe­ner Bür­ger­mei­sters Ingo Mayr und sei­nem Fas­nacht-Obmann Mar­tin Prantl folg­te heu­er eine klei­ne Forch­hei­mer Dele­ga­ti­on bestehend aus dem Stadt­rat und Part­ner­schafts­be­auf­trag­ten für Rop­pen, Mar­kus Schmidt, den Stadt­rä­ten Mar­ti­na Heben­danz und Hol­ger Leh­nard, dem Amts­lei­ter für Mar­ke­ting, Tou­ris­mus & Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen Nico Cies­lar und drei wei­te­ren Partnerschaftskomitee-Mitgliedern.

Die Ropp­ner Fas­nacht wur­de urkund­lich erst­mals 1746 erwähnt und darf sich daher zu Recht zu einem der älte­sten Fas­nachts­bräu­che im Tiro­ler Ober­land zäh­len. Die Fas­nacht fin­det immer in einem Tur­nus von vier Jah­ren statt. „Die Fas­nacht Tra­di­ti­on in Rop­pen zu erle­ben war wirk­lich etwas ganz Beson­ders, die Kostü­me so detail­reich und mit viel Mühe in zahl­rei­chen Stun­den von den ein­hei­mi­schen Fami­li­en hand­ge­fer­tigt, auch die Wagen wer­den über ein vier­tel Jahr – sechs Tage die Woche – von den Fast­nacht­lern gebaut“, schwärmt der Part­ner­schafts­be­auf­trag­te Mar­kus Schmidt, „man spür­te in der gesam­ten Gemein­de einen gro­ßen Zusam­men­halt, Herz­lich­keit und Stolz auf das Brauch­tum Fasnacht!“

Neben dem Besuch der Fast­nacht stand für die Dele­ga­ti­on noch ein Emp­fang im Rat­haus und ein Rund­gang durch die Gemein­de Rop­pen auf dem Pro­gramm. Bür­ger­mei­ster Mayr prä­sen­tier­te die Ent­wick­lung der Gemein­de und grö­ße­re Bauprojekte.

Im Anschluss erwan­der­te die Grup­pe gemein­sam mit dem Bür­ger­mei­ster und eini­gen Partnerschaftsfreund*innen aus Rop­pen die herr­li­che Land­schaft Roppens.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Rop­pe­ner Fas­nacht: https://www.meinbezirk.at/imst/c‑lokales/roppener-fasnacht-2024_a6523115