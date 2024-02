Am Sams­tag (19 Uhr) müs­sen die Bau­nach Young Pikes im vor­letz­ten Aus­wärts­spiel der Sai­son nach Dach­au zum Tabel­len­fünf­ten (3:6 Sie­ge) rei­sen. Dabei wol­len die Bau­n­a­cher nach dem 82:65 Heim­sieg im Novem­ber auch in Ober­bay­ern punk­ten, um nach der deut­li­chen Schlap­pe am letz­ten Wochen­en­de wie­der in die Erfolgs­spur zurück­keh­ren und ihren her­vor­ra­gen­den 2. Tabel­len­platz absichern.

Doch die­ses Vor­ha­ben wird sicher­lich schwie­rig, wie Coach Jörg Mau­solf betont: „Das wird ein sehr schwe­res Spiel für unse­re jun­ge Gar­de. Schon im Hin­spiel hat­ten wir gro­ße Pro­ble­me, obwohl wir in Best­be­set­zung antre­ten konn­ten. Es ist das 7. Spiel in 14 Tagen für die Jungs und der Akku ist ziem­lich leer. Dazu fällt Kri­sti­an Ortel­li mit einem Bän­der­riss bis zum Ende der Sai­son aus.“ Den­noch wer­den die Young Pikes wie­der alles geben, schließ­lich hat das Team schon eini­ge Male bewie­sen, dass man sich auch in aus­weg­los schei­nen­den Situa­tio­nen nicht aufgibt.

Auf der ande­ren Sei­te tref­fen sie auf eine Mann­schaft, die nur einen Sieg vor einem mög­li­chen Abstiegs­platz liegt und mit aller Macht den Klas­sen­er­halt schaf­fen will. Coach Seba­sti­an Lan­ge sah sein Team vor Beginn der Sai­son gut auf­ge­stellt, da man offen­siv deut­lich aus­ge­gli­che­ner sei und vie­le Scoring-Optio­nen habe. Vor allem durch Rück­keh­rer De Vas­con­ce­los auf der Cen­ter­po­si­ti­on und die Neu­zu­gän­ge Ervin Colo und Peter Falk als Auf­bau­spie­ler ver­sprach man sich eine gute Mischung aus erfah­re­nen Rou­ti­niers und hung­ri­gen Jugend­spie­lern. Tops­corer des Teams sind bis­her Seba­sti­an Wolf mit 17 Punk­ten, Stef­fen Haber­land (12,7) Valen­tin Wirth (12,1) und Joan­nis Kara­fev­gas (11,0). Auf die müs­sen die Bau­n­a­cher Jung­spun­de ihr Augen­merk legen, wol­len sie in der Jahn­hal­le nicht leer ausgehen.