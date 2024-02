Fort­bil­dun­gen für Ver­trau­ens­per­so­nen der schwer­be­hin­der­ten Beschäftigten

Sich als Mensch mit Behin­de­rung auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt zu behaup­ten – für vie­le Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer kei­ne ein­fa­che Sache: Sie haben zahl­rei­che Hür­den zu über­win­den – sei es die man­geln­de Bar­rie­re­frei­heit am Arbeits­platz, Vor­ur­tei­le und vie­les mehr.

Zum Gelin­gen beruf­li­cher Inklu­si­on lei­sten in den Betrie­ben die Ver­trau­ens­per­so­nen der schwer­be­hin­der­ten Men­schen einen gro­ßen Bei­trag. Um die­se bei ihrer wich­ti­gen Auf­ga­be best­mög­lich zu unter­stüt­zen, bie­tet das Inklu­si­ons­amt der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) spe­zi­el­le Schu­lun­gen rund um das The­ma „Behin­de­rung und Arbeits­welt“ an. Einen Blick in das aktu­el­le Kurs­pro­gramm des Inklu­si­ons­am­tes Bay­ern kön­nen Sie unter https://​www​.kur​se​-inklu​si​ons​amt​-bay​ern​.de/ werfen.

„Wir neh­men die Ver­ant­wor­tung, die der Gesetz­ge­ber uns über­tra­gen hat, sehr ernst“, betont Dr. Nor­bert Koll­mer, Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS „Dar­um wird das Schu­lungs­pro­gramm ste­tig auf Aktua­li­tät über­prüft und mit Online-Kur­sen wird die­ses Ange­bot in einem zeit­ge­mä­ßen For­mat ergänzt.“ Ange­fan­gen bei den Grund­la­gen des Schwer­be­hin­der­ten­rechts ler­nen die Inter­es­sens­ver­tre­tun­gen auch die Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten bei kon­kre­ten Krank­heits­bil­dern, wie z.B. see­li­schen Erkran­kun­gen, kennen.

Der Lei­ter des ZBFS-Inklu­si­ons­am­tes, Chri­sti­an Wei­ßen­ber­ger, ergänzt: „Für die Schwer­be­hin­der­ten­ver­tre­tun­gen bie­ten die Ver­an­stal­tun­gen die Gele­gen­heit, sich Wis­sen anzu­eig­nen und ein gut funk­tio­nie­ren­des Netz­werk unter­ein­an­der aufzubauen.“

Nicht zuletzt auf­grund der Pra­xis­nä­he der jewei­li­gen Refe­rie­ren­den erfreut sich das Kurs­pro­gramm des ZBFS-Inklu­si­ons­amt gro­ßer Beliebt­heit. Es konn­ten im ver­gan­ge­nen Jahr 1.562 Inter­es­sens­ver­tre­tun­gen in 128 Kur­sen geschult werden.