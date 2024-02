Am 21. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga haben die Bam­berg Bas­kets ihr Heim­spiel gegen die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg gewon­nen und damit ihren ach­ten Sai­son­sieg ein­ge­fah­ren. Vor 4.255 Zuschau­ern setz­ten sich die Bam­ber­ger am Faschings­diens­tag gegen den Tabel­len­letz­ten mit 98:83 (45:49) durch.

Nach einer ins­ge­samt sehr zer­fah­re­nen ersten Halb­zeit kamen die Bas­kets immer bes­ser in Schwung und dreh­ten im drit­ten Vier­tel rich­tig auf. Mit 31:12 domi­nier­te die Mann­schaft von Head Coach Arne Wolt­mann die zehn Minu­ten nach der Pau­se und erar­bei­te­te sich hier den letzt­lich spiel­ent­schei­den­den Vorsprung.

Wäh­rend Bas­kets-Tops­corer Zach Cope­land auf­grund von Foul-Pro­ble­men nicht wie gewohnt ins Spiel fand, spiel­te Malik John­son an die­sem Abend groß auf. Der nur 178 Zen­ti­me­ter gro­ße Point Guard war am Ende mit 21 Zäh­lern nicht nur Tops­corer sei­nes Teams, son­dern führ­te sei­ne Mann­schaft sowohl mit acht Rebounds als auch sechs direk­ten Korb­vor­la­gen in die­sen Sta­ti­sti­ken an (Effek­ti­vi­tät 32). Stärk­ster Spie­ler auf Sei­ten der Gäste war Jef­frey Car­roll. Der US-Ame­ri­ka­ner traf acht sei­ner ins­ge­samt elf Drei-Punk­te-Wür­fe und war mit 28 Zäh­lern (Effek­ti­vi­tät 35) bester Scorer auf dem Parkett.

Malik John­son: