Der Hos­piz­ver­ein Bam­berg e.V. star­tet eine öffent­li­che Akti­on in Bam­berg rund um den Tag der Kin­der­hos­piz­ar­beit am Sams­tag, 10. Febru­ar 2024.

Im Vor­feld die­ses Tages und noch dar­über hin­aus läuft eine Akti­on der Bäcke­rei Los­karn – Mein Lecker­bäcker über den Ver­kauf eines beson­de­ren Bro­tes zugun­sten unse­rer wich­ti­gen Arbeit. Brot

ein Lebens­mit­tel – Mit­tel zum Leben – die Hos­piz­ar­beit unter­stützt Men­schen im Leben in schwie­ri­gen Zei­ten. So passt das sehr gut zur Akti­on und hilft mit dem Erlös von 50 Cent pro Brot der Hos­piz­ar­beit. Das Brot ist seit 31. Janu­ar in den Filia­len erhältlich.

In Bam­berg wird am 10.02.24, 10 – 17 Uhr eine öffent­li­che Akti­on am Gabel­mann-Brun­nen / Grü­ner Markt statt­fin­den. Mit Infor­ma­ti­on und Akti­on prä­sen­tiert sich das Kin­der- und Jugend­hos­piz­zen­trum Bam­berg der Öffentlichkeit.

Unse­re Aktion:

Ver­kauf des beson­de­ren Bro­tes der Bam­ber­ger Bäcke­rei Los­karn-Mein Lecker­bäcker, Ver­kaufs­start: 31.01.24 in allen Loskarn-Filialen

Digi­ta­le Auf­merk­sam­keit über Moni­to­re in Stadt­bus­sen (Stadt­wer­ke Bam­berg unterstützen)

Infor­ma­ti­ons­stand am Gabelmann/​Grüner Markt (ab 10 Uhr) zur Hospizarbeit

Foto­ak­ti­on – Ver­teil­ak­ti­on vom „Grü­nen Band“ – Dein schön­ster Platz für das grü­ne Band, drei schön­ste, per Mail bis 25.02.24 ein­ge­sen­de­te Fotos wer­den prämiert

Luft­bal­lons, Mal­ak­ti­on für Kin­der, Dra­chen­kin­der­lie­der mit „Sagensang“

Lich­ter­meer am Abend (18 Uhr) mit Impuls zum Gedenk­tag – aus­schl. für Gäste im Kin­der- u. Jugend­hos­piz Sternenzelt

Kon­takt: Hos­piz­ver­ein Bam­berg e.V., Tel. 0951 – 95 50 70,

E‑Mail: kontakt@​hospizverein-​bamberg.​de