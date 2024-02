Der Ski-Club Bam­berg schreibt der­zeit die Ski Stadt­mei­ster­schaft im Abfahrts­lauf aus. Sie fin­det am Sonn­tag, 25. Febru­ar, in Tet­tau statt. Anmel­dun­gen sind bis 22. Febru­ar mög­lich, zu rich­ten sind sie an den Ski Club Bam­berg (www​.scb2014​.de). Gestar­tet wird um 10:00 Uhr und um 13:00 Uhr. Teil­neh­men kön­nen alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von Bam­berg und die Mit­glie­der der dem Forum des Bam­ber­ger Sports ange­schlos­se­nen Ver­ei­ne. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Ich freue mich außer­or­dent­lich, dass der Ski-Club die Stadt­mei­ster­schaft aus­trägt. Oder bes­ser gesagt aus­tra­gen möch­te. Und das ist mit­nich­ten despek­tier­lich gemeint, son­dern der Tat­sa­che geschul­det, dass in den letz­ten Jah­ren wegen Schnee­man­gel die Mei­ster­schaft oft nicht statt­fin­den konn­te. Ich hof­fe, dass Frau Hol­le ganz kräf­tig ihre Bet­ten aus­schüt­telt, es also genü­gend Schnee gibt. Dann kön­nen wir uns auf die Aus­tra­gung freu­en. Den Machern der Mei­ster­schaft darf ich im Namen des Stadt­ver­ban­des für die Aus­tra­gung herz­lich dan­ken.“ Mehr Infor­ma­tio­nen zur Aus­schrei­bung gibt es auf der Inter­net­sei­te des Ski Clubs Bam­berg unter www.scb2014.de.

