Land­rat Alex­an­der Tritt­hart über­reicht Aus­zeich­nung bei Firmenbesuch.

Die Park­wohn­an­la­ge für Senio­ren Peter Mül­ler GmbH setzt in ver­schie­den­sten Berei­chen frei­wil­lig und eigen­ver­ant­wort­lich auf Nach­hal­tig­keit. Sie wur­de jetzt mit der Umwelt­pak­tur­kun­de Bay­ern aus­ge­zeich­net. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart über­reich­te die Urkun­de im Rah­men eines Unter­neh­mens­be­su­ches im Bei­sein von Bür­ger­mei­ster Fre­de­ric Ruth und wür­dig­te das lang­jäh­ri­ge Enga­ge­ment der Ein­rich­tung für Umwelt­schutz und Nach­hal­tig­keit. Die Park­wohn­an­la­ge ver­pflich­tet sich mit die­sem Schritt zu einer drei­jäh­ri­gen Lauf­zeit des Pakts.

Nach­hal­ti­ger Ener­gie­be­zug, regio­na­le Lebens­mit­tel und moder­ne Haustechnik

Das Fami­li­en­un­ter­neh­men setzt auf eine Viel­zahl von Maß­nah­men, um ihre Umwelt­bi­lanz zu ver­bes­sern. Gemein­sam mit sei­ner Toch­ter Vanes­sa und sei­nem Sohn Domi­nik legt Fir­men­chef Peter Mül­ler Wert auf eine fami­liä­re Atmo­sphä­re im Haus – im Ein­klang mit Natur und Umwelt. Dazu gehört der Ein­satz was­ser­spa­ren­der Anlagen­tech­nik, regel­mä­ßi­ge Schu­lun­gen der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter über Ener­gie­ein­spa­rung, exter­ne unab­hän­gi­ge Ener­gie­be­ra­tun­gen sowie die Erhe­bung von Ener­gie­ver­brauchs­kenn­zah­len. Inve­sti­tio­nen in Rege­lungs­tech­nik, hoch­ef­fi­zi­en­te Umwälz­pum­pen, Bewe­gungs­mel­der, Zeit­schalt­uh­ren und LED-Leucht­mit­tel sind nur eini­ge Bei­spie­le. Zudem nutzt die Anla­ge Öko­strom und setzt min­de­stens ein Fahr­zeug mit Hybrid- oder Erd­gas­an­trieb ein. Ein Block­heiz­kraft­werk run­det das umwelt­be­wuss­te Enga­ge­ment ab. Die Park­wohn­an­la­ge befin­det sich seit 84 Jah­ren in Fami­li­en­be­sitz und wird bereits in der drit­ten Gene­ra­ti­on geführt. Mit fast 100 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und 124 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern auf 97 Zim­mern erstreckt sich die Park­an­la­ge über eine Flä­che von fast 20.000 Quadratmetern.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart beton­te die Bedeu­tung des Umwelt­pakts Bay­ern: „Die Park­wohn­an­la­ge für Senio­ren ist ein her­aus­ra­gen­des Bei­spiel für ver­ant­wor­tungs­vol­les Han­deln im Bereich des betrieb­li­chen Umwelt­schut­zes. Durch ihr Enga­ge­ment lei­stet sie einen wich­ti­gen Bei­trag zum Erhalt unse­rer Umwelt und setzt Maß­stä­be für ande­re Unter­neh­men.“ Dies ermu­ti­ge ande­re Unter­neh­men im Land­kreis dazu, nach­hal­ti­ge Prak­ti­ken zu etablieren.

Über den Umwelt­pakt Bayern

Der Umwelt­pakt Bay­ern ist eine Ver­ein­ba­rung zwi­schen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und der Baye­ri­schen Wirt­schaft. Er beruht auf Frei­wil­lig­keit, Eigen­ver­ant­wor­tung und Koope­ra­ti­on. Im Vor­der­grund steht das vor­aus­schau­en­de Ver­mei­den künf­ti­ger Umwelt­be­la­stun­gen, eine ver­bes­ser­te Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Wirt­schaft und Ver­wal­tung sowie die Ent­la­stung der Betrie­be von zu viel Büro­kra­tie. Ziel ist es, den betrieb­li­chen Umwelt­schutz kon­ti­nu­ier­lich zu verbessern.