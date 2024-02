Erfor­der­li­che Sanie­rungs­maß­nah­men machen vier­mo­na­ti­ge Voll­sper­rung ab 18. März 2024 notwendig.

Gut 6.000 Fahr­zeu­ge über­que­ren täg­lich die Mar­kus­brücke über die Reg­nitz. Das heu­ti­ge Bau­werk wur­de 1946 errich­tet und hat damit fast 80 Jah­re auf dem Buckel. Ins­be­son­de­re am Unter­bau der bei­den Brücken­köp­fe weist das Bau­werk inzwi­schen aber erheb­li­che Schä­den auf. Die Abtei­lung Stra­ßen- und Brücken­bau von Bam­berg Ser­vice wird daher in die­sem Jahr umfas­sen­de Sanie­rungs­maß­nah­men durch­füh­ren, damit die Mar­kus­brücke für die kom­men­den Jahr­zehn­te gerü­stet ist und ihre Funk­ti­on als Ver­bin­dung zwi­schen Insel- und Sand­ge­biet wei­ter­hin erfül­len kann. Die Mar­kus­brücke muss zu die­sem Zweck für vor­aus­sicht­lich vier­ein­halb Mona­te voll gesperrt wer­den. Die Voll­sper­rung für die Sanie­rungs­ar­bei­ten beginnt am 18. März 2024 und soll bis Ende Juli und damit recht­zei­tig vor der Sand­kirch­weih abge­schlos­sen sein.

Scha­dens­bild und Maßnahmenpaket

Zuletzt wur­de das Bau­werk im Jahr 2020 einer Brücken­haupt­prü­fung nach DIN 1076 unter­zo­gen. Dabei wur­de zwar ein noch „befrie­di­gen­der Zustand“ fest­ge­stellt, aller­dings bedeu­tet das Ergeb­nis auch, dass „die Stand­si­cher­heit und/​oder die Dau­er­haf­tig­keit min­de­stens einer Bau­teil­grup­pe beein­träch­tigt sein kön­nen und mit­tel­fri­stig eine Instand­set­zung erfor­der­lich“ ist. Für den Fall, dass sich die zuletzt fest­ge­stell­te Bau­werks­no­te von 2,4 auf einen Bereich zwi­schen 2,5 und 2,9 ver­schlech­tern wür­de, läge ein „unzu­rei­chen­der Zustand vor“.

Das Scha­dens­bild ist teil­wei­se auch für Lai­en äußer­lich leicht erkenn­bar: Vor allem die bei­den Über­gangs­kon­struk­tio­nen (ÜKO) an den Brücken­köp­fen wei­sen star­ke Rost­schä­den und Beton­ab­plat­zun­gen mit frei­lie­gen­dem und bereits stark ange­ro­ste­ten Bau­stahl auf. Stark von Kor­ro­si­on betrof­fen sind auch die Rol­len­la­ger im Bereich zwi­schen den Brücken­wi­der­la­gern und den Stahl­trä­gern. Das für die dau­er­haf­te Siche­rung der Mar­kus­brücke zwin­gend erfor­der­li­che Maß­nah­men­pa­ket umfasst daher kom­plet­ten Aus­tausch der Auf­la­ger­kon­struk­tio­nen sowie der Über­gangs­kon­struk­ti­on, Beton­sa­nie­rungs­ar­bei­ten sowie die Erneue­rung der Ble­che an den Außen­trä­gern. Die Kosten belau­fen sich auf rund 750.000 Euro.

Flan­kie­ren­de Maßnahmen

Die Bau­stel­len­si­tua­ti­on an der Mar­kus­brücke wird aus Syn­er­gie­ef­fek­ten dazu genutzt, wei­te­re Maß­nah­men zur Ver­bes­se­rung der Infra­struk­tur durchzuführen:

Was­ser­lei­tungs­bau der Stadt­wer­ke Bam­berg am west­li­chen Brückenkopf

Kanal­schacht­er­neue­rung durch Bam­berg Ser­vice in der Markusstraße

Stra­ßen­bau an bei­den Brückenköpfen

Gas- und Was­ser­lei­tungs­bau der Stadt­wer­ke Bam­berg in der Ein­mün­dung Fischerei/​Markusbrücke

Sper­run­gen und Umleitungen

Für die Dau­er vom 18.03.2024 bis vor­aus­sicht­lich zum 30.07.2024 ist die Mar­kus­brücke für den Kraft­fahr­zeug­ver­kehr sowie für den Geh- und Rad­ver­kehr gesperrt. Glei­ches gilt aus Sicher­heits­grün­den für die Trep­pen­ab­gän­ge auf bei­den Sei­ten der Brücke. Eben­falls für die Dau­er vom 18.03.2024 bis vor­aus­sicht­lich 30.07.2024 ist die Unter­que­rung der Mar­kus­brücke am Lein­ritt aus Sicher­heits­grün­den voll gesperrt (auch für Rad- und Fußverkehr).

Im Bereich der Reg­nitz wird es erfor­der­lich, das Mit­tel­feld der Brücke für die Dau­er von ca. drei bis vier Wochen für Gewäs­ser­nut­zer zu sper­ren. Die exak­te zeit­li­che Aus­füh­rung erfolgt in Abstim­mung mit der Bau­fir­ma. Somit ist die Nut­zung der Reg­nitz für den Gemein­ge­brauch eingeschränkt.

Sperr­kon­zept Bau­pha­se 1

(18.03.- ca. Anfang/​Mitte Juni 2024)

In der ersten Bau­pha­se ist aus­schließ­lich die Mar­kus­brücke und die Unter­que­rung der Mar­kus­brücke am Lein­ritt für jeg­li­chen Ver­kehr gesperrt. Alle ande­ren Fahr­be­zie­hun­gen blei­ben geöffnet.

Sperr­kon­zept Bau­pha­se 2

(ab ca. Anfang/​Mitte Juni – Ende Juli 2024)

In der Bau­pha­se 2 ist der Ein­mün­dungs­be­reich Mar­kus­stra­ße – Schiff­bau­platz – Fische­rei für den Ver­kehr gesperrt. Fuß­gän­ger kön­nen in der Fische­rei nicht pas­sie­ren. Im Bereich Schiff­bau­platz und Mar­kus­stra­ße bleibt eine Weg­ver­bin­dung offen.

Der Schiff­bau­platz wird zur Sack­gas­se, die Ein­bahn­re­ge­lung wird auf­ge­ho­ben. Die Fische­rei wird zur Sack­gas­se. Zur An- und Abfahrt wird die Ein­bahn­re­ge­lung im Hin­te­ren Gra­ben auf­ge­ho­ben und der Ver­kehr in der Kapu­zi­ner­stra­ße mit einer Ampel­an­la­ge geregelt.

Für die Dau­er der Voll­sper­rung der Mar­kus­brücke sind fol­gen­de Umlei­tungs­re­geln geplant: Moto­ri­sier­ter Fahrzeugverkehr: Über Mar­kus­platz – Wei­de – Muß­stra­ße – Regens­bur­ger Ring (und umgekehrt). Die Anwe­sen am Lein­ritt zwi­schen Mar­kus­brücke und Stadt­ar­chiv sind über die nörd­li­che Zufahrt am Lein­ritt aus erreich­bar (die Sperr­pfo­sten am Lein­ritt wer­den dafür entfernt). Rad­ver­kehr: Über den Hein­rich-Bosch-Steg – Wei­de – Mar­kus­platz (und umge­kehrt) oder über Unte­re Brücke – Lein­ritt – Unte­re Sand­stra­ße (und umge­kehrt). Die Durch­fahrts­sper­re am Lein­ritt kann über Unte­re Sand­stra­ße – Schwein­fur­ter Stra­ße umfah­ren werden. Fuß­gän­ger: Über den Hein­rich-Bosch-Steg oder über die Unte­re Brücke. Die Durch­gangs­sper­re am Lein­ritt kann bar­rie­re­frei über den Ver­bin­dungs­weg zwi­schen Lein­ritt und Unte­rer Sand­stra­ße auf dem Gelän­de des Stadt­ar­chivs umgan­gen werden.

Park­platz­sper­run­gen / Ersatzstellplätze:

Wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit sind nur die Lizenz­stell­plät­ze unter dem west­li­chen Brücken­kopf gesperrt. Ersatz­plät­ze wer­den am Park­platz Leinritt/​Baureferat ausgewiesen.

Wäh­rend der Bau­pha­se 2 sind zusätz­lich Stell­plät­ze im Hin­te­ren Gra­ben und die nicht für Lizenz­par­ker reser­vier­ten Stell­plät­ze im Schiff­bau­platz gesperrt (die­se wer­den benö­tigt, um ein Wen­den im Schiff­bau­platz zu ermög­li­chen). Die Lizenz­stell­plät­ze blei­ben erhalten.

Als Ersatz für die ent­fal­len­den Stell­plät­ze im Hin­te­ren Gra­ben kann in die­ser Zeit in der Mar­kus­stra­ße auf bei­den Stra­ßen­sei­ten geparkt werden.

Wie fah­ren die Stadtbuslinien?

Die Linie 910 wird auf der Hin­fahrt über Muß­stra­ße, Regens­bur­ger Ring und Schwein­fur­ter Stra­ße umge­lei­tet, die Hal­te­stel­le „Mar­kus­stra­ße“ ent­fällt. Die Linie 916 wird in bei­den Rich­tun­gen über Muß­stra­ße und Regens­bur­ger Ring umge­lei­tet, die Hal­te­stel­len „Mar­kus­stra­ße“ bis „Schwein­fur­ter Stra­ße“ bzw. „Schwein­fur­ter Stra­ße“ bis „Stadt­ar­chiv“ ent­fal­len. Ledig­lich die Fahrt mor­gens an Schul­ta­gen in Rich­tung Schran­ne ver­kehrt auf dem nor­ma­len Linienweg.

Info