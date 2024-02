Bei sei­ner Arbeit ist das Job­cen­ter Land­kreis Kro­nach auf ein umfas­sen­des Netz­werk und die enge Zusam­men­ar­beit mit allen Betei­lig­ten des ört­li­chen Arbeits­mark­tes ange­wie­sen. Ein wich­ti­ger Part bei die­ser Zusam­men­ar­beit liegt beim ört­li­chen Bei­rat, der aus Ver­tre­tern der regio­na­len frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge, Kir­chen, Arbeit­ge­ber- und Arbeit­neh­mer­ver­tre­tern sowie Ver­tre­tern der Kam­mern, Gemein­de­ver­bän­de und berufs­stän­di­schen Orga­ni­sa­tio­nen besteht. Der ört­li­che Bei­rat berät das Job­cen­ter Land­kreis Kro­nach bei der Aus­wahl und Gestal­tung der Ein­glie­de­rungs­maß­nah­men. Dar­über hin­aus för­dert der Bei­rat den poli­ti­schen Dia­log und betreibt Netz­werk­ar­beit auf loka­ler und regio­na­ler Ebene.

„Wir kön­nen hier im Bei­rat aktiv die Arbeit des Job­cen­ters mit­ge­stal­ten,“ so die Vor­sit­zen­de Cor­ne­lia Thron. Die Arbeit der Exper­ten des ört­li­chen Arbeits­mark­tes bezeich­ne­te sie als eine wich­ti­ge Grund­la­ge für die seit vie­len Jah­ren erfolg­rei­che Arbeit des Jobcenters.

In der 22. Sit­zung stan­den unter ande­rem der Jah­res­rück­blick 2023 und die Pla­nun­gen für 2024 an. Der Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters Ste­fan Löff­ler, erläu­ter­te noch­mals die erfolg­rei­chen Maß­nah­men des ver­gan­ge­nen Jah­res. „Sozi­al ist, was gesell­schaft­li­che Teil­ha­be schafft – das ist seit Jah­ren unser Auf­trag und unser Selbst­ver­ständ­nis. Für „Teil­ha­be“ in unse­rer Gesell­schaft steht vor­ran­gig: Arbeit, ich wer­de gebraucht, ich brin­ge mich ein, ich bekom­me etwas zurück.“ Spe­zi­ell die Inte­gra­ti­on der ukrai­ni­schen Flücht­lin­ge ist 2023 sehr gut gelun­gen. Mit einer Quo­te von 36,1 % erreich­te Kro­nach das beste Ergeb­nis im bun­des­wei­ten Ver­gleich. Haupt­ziel für 2024 bleibt wei­ter­hin die Ver­mei­dung bzw. Been­di­gung der Hil­fe­be­dürf­tig­keit durch die nach­hal­ti­ge und bedarfs­decken­de Beschäf­ti­gungs­auf­nah­me. Die­se inten­si­ve und ein­zel­fall­be­zo­ge­ne Arbeit wird auch 2024 fokus­siert und ergeb­nis­ori­en­tiert fortgesetzt.

Arbeits­markt­pro­gramm, der Fahr­plan für 2024

Das Arbeits­markt­pro­gramm ist der „Fahr­plan“ des Job­cen­ters Land­kreis Kro­nach, der alle ange­bo­te­nen Maß­nah­men, Pro­jek­te und För­der­instru­men­te für das Jahr 2024 ent­hält. Die Team­lei­te­rin für Markt und Inte­gra­ti­on Clau­dia Wis­new­s­ki, rich­te­te den Fokus auf den Job-Tur­bo. „Deutsch­land hat in den ver­gan­ge­nen 18 Mona­ten vie­le schutz­su­chen­de Men­schen – ein Groß­teil von ihnen aus der Ukrai­ne – auf­ge­nom­men. Ins­ge­samt spre­chen wir von einem Poten­zi­al von fast 400.000 Men­schen, die durch den Job-Tur­bo schnel­ler in ein Arbeits­ver­hält­nis gebracht wer­den sol­len.“ Auch für die Ziel­grup­pe der Unter-25-Jäh­ri­gen wird ein umfang­rei­ches Maß­nah­men­pa­ket ange­bo­ten, das die jun­gen Men­schen auf eine Aus­bil­dung oder den all­ge­mei­nen Arbeits­markt vor­be­rei­tet. Wei­te­re Bera­tungs­schwer­punk­te sind allein­er­zie­hen­de Kun­din­nen und Kun­den sowie älte­re Menschen.

Nach inten­si­ver Dis­kus­si­on stimm­ten alle Mit­glie­der des ört­li­chen Bei­ra­tes dem Arbeits­markt­pro­gramm des Job­cen­ters Kro­nach für das Jahr 2024 zu. „Es ste­hen gro­ße Ver­än­de­run­gen an, die nur durch ein inten­si­ves Zusam­men­wir­ken aller Betei­lig­ten im Land­kreis Kro­nach bewäl­tigt wer­den kön­nen. Las­sen Sie uns die­sen Weg gemein­sam gehen“, mit die­sen Wor­ten schloss die Vor­sit­zen­de Cor­ne­lia Thron die Sit­zung des ört­li­chen Beirates.