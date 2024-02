Mit der eben­so span­nen­den wie sel­te­nen Beset­zung aus klas­si­scher Gitar­re und Kon­tra­bass bege­ben sich Domi­nik Schramm und Justus Böhm (Hofer Sym­pho­ni­ker) auf eine Grat­wan­de­rung zwi­schen Klas­sik und Welt­mu­sik. In den Kom­po­si­tio­nen fin­den sich – bedient eben­so wie zer­schla­gen – Ele­men­te und Kli­schees bei­der Gen­res. So ent­steht der zugäng­li­che und ein­zig­ar­ti­ge Stil der Musik des Duos, fern­ab von Bana­li­tät oder den Impe­ra­ti­ven der Pro­gramm­mu­sik. Das Duo Pan­to­ne stellt mit dem Debut­al­bum „Kurz­ge­schich­ten“ eine Col­la­ge an kur­zen, eigen­stän­di­gen Instru­men­tal­stücken vor. Zwi­schen den Stücken wer­den klei­ne aus­ge­wähl­te Tex­te gele­sen. So darf man sich neben vir­tuo­ser Musik zu Titeln wie „Der Uhren­ma­cher“ oder „Feu­er­tanz“ auch auf dadurch inspi­rier­te Lyrik und Pro­sa freuen.

Kon­zert mit dem Duo Pantone

Domi­nik Schramm: Klas­si­sche Gitarre

Justus Böhm (Hofer Sym­pho­ni­ker, Städ­ti­sche Musik­schu­le Bay­reuth): Kontrabass