In den Fra­gen der Zukunfts­fä­hig­keit der Orts­teil­wehr und eines effek­ti­ve­ren Sire­nen­stand­orts sind jetzt Gemein­de und das Land­rats­amt am Zug.

Dies gab Kom­man­dant Chri­stoph Emme­rig in der dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung klar zu erken­nen. Seit 2015 Chef der mit 43 Akti­ven zäh­len­den Orts­teil­wehr im Gemein­de­ge­biet wird der 30-Jäh­ri­ge seit Jah­ren auf­grund der nach­weis­lich her­aus­for­dern­den Scha­dens­la­gen und Ein­satz­zah­len sei­ner Trup­pe sowie der vor­han­de­nen und ver­al­te­ten Aus­rü­stung nicht müde eine ange­mes­se­ne Aus­stat­tung ein­zu­for­dern. Schwer­punk­te sind ins­be­son­de­re die Ver­ant­wor­tung für die Bun­des­stra­ße B22 und die zwei­glei­si­ge Bahn­li­nie. Neun tech­ni­sche Hil­fe­lei­stun­gen und Brand­ein­sät­ze, u.a. ABC, waren es wie­der 2023. „Die Gewähr­lei­stung von gewis­sen Stan­dards ist über­fäl­lig. Sonst ver­lie­ren wir den Draht zur Zeit“, mahn­te er erneut Rich­tung Gemein­de, Stütz­punkt­feu­er­wehr, Feu­er­wehr­füh­rung und Landkreis.

Das Ein­satz­ge­sche­hen habe wie­der­holt gezeigt, dass auch bei Orts­weh­ren die gan­ze Brei­te des Aus­bil­dungs- und Aus­stat­tungs­spek­trums erfor­der­lich sei. So etwa sah er in der ziel­ge­rich­te­ten Aus­stat­tung für Scha­dens­la­gen, bei Schutz­klei­dung und Warn­ein­rich­tun­gen Ver­bes­se­rungs­be­darf. Da gehö­re die Mög­lich­keit, sich die Hän­de nach dem Ein­satz zu waschen oder eine Toi­let­te zu besu­chen, genau­so dazu, wie die Dis­kus­si­on über geeig­ne­te tech­ni­sche Aus­stat­tun­gen. „Die Zei­ten, in der Akti­ve von frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren in Gum­mi­stie­feln und Schutz­klei­dung aus­rücken, die kaum mehr Schutz bie­ten als die pri­va­te Klei­dung, muss end­lich vor­bei sein“, mahn­te Emme­rig. „Es lässt sich schwer Ver­ständ­nis auf­brin­gen, wenn land­kreis­weit in Unter­rich­ten gelehrt wird, wie sehr man auf Hygie­ne und Kon­ta­mi­na­ti­on zwi­schen Feu­er­wehr­dienst und Pri­va­tem Umfeld ach­ten muss, dann aber nicht ein­mal flie­ßend Was­ser am Feu­er­wehr­haus vor­han­den ist, um sich die Hän­de zu waschen.“ Der Fort­schritt in Feu­er­weh­ren dür­fe nicht an Orts­gren­zen Halt machen, wenn es um den Schutz von enga­gier­ten Kame­ra­den und der Bevöl­ke­rung gehe, so Emmerig.

Der Kom­man­dant bekräf­tig­te erneut sei­ne Kri­tik auch zum Sire­nen­stand­ort. „Die super­mo­der­ne neue digi­ta­le Sire­ne am Dorf­platz in Hai­den­a­ab alar­miert nicht aus­rei­chend und flä­chen­deckend den Orts­teil und die akti­ven Kräf­te im Ein­satz­fall.“ Die klei­ne Orts­teil­feu­er­wehr ohne Pager Alar­mie­rung sei auf eine funk­ti­ons­fä­hi­ge Sire­ne ange­wie­sen. „Ich möch­te die ver­ant­wort­li­chen Stel­len noch ein­mal mit Nach­druck bit­ten, das The­ma jetzt schnellst­mög­lich in die Hand zu neh­men.“ Rücken­deckung kam von Kreis­brand­in­spek­to­rin Ker­stin Schmidt. Sie unter­stütz­te die For­de­run­gen auf­grund der ört­li­chen Zustän­dig­kei­ten, der Scha­dens­la­gen und der Ein­satz­zah­len. Jetzt scheint Bewe­gung in die Sache zu kom­men. Laut Feu­er­wehr­re­fe­rent Paul Dola­ta, der Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch und Rudi Hei­er, ver­trat, gebe es Plä­ne, mit einem geeig­ne­ten Kon­zept die Feu­er­wehr ziel­ori­en­tiert in die Zukunft zu brin­gen, um den Scha­dens­la­gen, Ein­satz­zah­len und dem Aus­rü­stungs­be­darf gerecht zu wer­den,. Dafür wür­den Daten gesam­melt und der Bedarf erho­ben und dis­ku­tiert. Das Kon­zept gehe am Ende in den Gemein­de­rat. Zur Ver­bes­se­rung der Alar­mie­rung sei ein Schrei­ben an das Land­rats­amt als Eigen­tü­mer der Jugend­stät­te des Kreis­ju­gend­rings unter­wegs, um die Sire­ne im Zuge der Errich­tung einer PV-Anla­ge auf das dor­ti­ge Dach zu versetzen.

Es gehe aber nicht an, hak­te Emme­rig nach, nur bruch­stück­haft an Stell­schrau­ben zu dre­hen und mit mög­lichst klei­nem Auf­wand und Invest eine undurch­dach­te Sache ohne merk­li­chen Vor­teil ins Leben zu rufen. „Ich wer­de kei­nes­falls nur um des The­mas Wil­len allem zustim­men, was auf den Tisch kommt, nur damit sich über­haupt etwas ändert.“ Wol­le man ein nütz­li­ches Kon­zept für eine schnel­le­re und effek­ti­ve­re Hil­fe müs­se ziel­ge­rich­tet auf das Gan­ze geschaut und inten­siv mit den Weh­ren abge­stimmt werden.

Die 118 Mit­glie­der star­ke Feu­er­wehr kann dabei auf treue Ver­eins­mit­glie­der zäh­len. Für 50 Jah­re konn­te des­halb stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der Wer­ner Schlö­ger Hel­mut Flö­gel, für 30 Jah­re Ger­hard Fren­zel, für 25 Jah­re Alex­an­der Veigl und Bern­hard Veigl und für 20 Jah­re Micha­el Both­ner ehren. Mit dem Feu­er­wehr­eh­ren­zei­chen für 25 Jah­re akti­ven Dienst wur­de Flo­ri­an Striegl aus­ge­zeich­net. Mit einem klei­nen Geschenk wur­de Wer­ner Schlö­ger aus dem akti­ven Dienst ver­ab­schie­det und Vol­ker Zeit­ler für die jahr­zehn­te­lan­ge Rück­mel­dung des Pro­be­alarms gedankt. Die im Ver­gleich zur Ein­woh­ner­zahl unge­wöhn­lich hohe Zahl an Akti­ven sei einer her­vor­ra­gen­den Jugend­ar­beit und einer beson­de­ren Treue zum akti­ven Dienst zu ver­dan­ken, so Kom­man­dant Chri­stoph Emme­rig. „Ihr macht einen super Job – und ich bin sehr stolz dar­auf, so eine enga­gier­te Trup­pe füh­ren zu dür­fen, die nicht zuletzt zu einer der aktiv­sten in der Gemein­de Spei­chers­dorf zählt.“

„Du machst einen ver­dammt guten Job“, gab der ehe­ma­li­ge Jugend­wart Ste­fan Busch das Kom­pli­ment zurück. Aus der Jugend rückt Juli­us Flögl in die akti­ve Trup­pe. Neu bei der Wehr sind Andy Schmidt und Bar­ba­ra Mül­ler. Per­so­nell sah Emme­rig die Wehr auch die näch­sten Jah­re soli­de aufgestellt.

Mit 13 gut besuch­ten Übun­gen und der Betei­li­gung an ver­schie­de­nen Lehr­gän­gen und Wei­ter­bil­dun­gen habe man das Wis­sen erwei­tert und geprüft . Mit Abstand am lehr­reich­sten sei die Groß­übung am Jugend­heim des Kreis­ju­gend­rings in Hai­den­a­ab im Rah­men der Brand­schutz­wo­che gewe­sen. Gera­de auf­grund der beson­de­ren Gebäu­de­aus­stat­tung und Bele­gung unter ande­rem mit kör­per­lich und oder gei­stig beein­träch­tig­ten Per­so­nen müs­se beim Jugend­heim von einem beson­de­ren poten­ti­el­len Gefah­renz­se­nario aus­ge­gan­gen wer­den. Die groß ange­leg­te Brand­schutz­übung mit in Sum­me etwa 85 Ein­satz­kräf­ten sei in einer glän­zen­den Gemein­schafts­lei­stung unter den Feu­er­weh­ren absol­viert wor­den, fass­te Emme­rig zufrie­den zusammen.

Der Trup­pe der Akti­ven galt für Übungs­fleiß, Dis­zi­plin und Ehr­geiz ein dickes Lob. Nahe­zu alle Übungs- und Aus­bil­dungs­ter­mi­ne haben wahr­ge­nom­men Vol­ker Gün­th­ner, Chri­stoph Schrol­ler und Ste­fan Busch. Kri­ti­sche Wor­te fand Emme­rig gegen­über eini­gen „schwar­zen Scha­fen“. Er appel­lier­te an die Ver­ant­wor­tung, den Men­schen gegen­über die in Not sind und den eige­nen Kame­ra­den gegen­über. Im Übungs­sze­na­rio 2024 kün­dig­te Emme­rig eine Gemein­schafts­übung mit der benach­bar­ten Feu­er­wehr Tres­s­au und eine beson­de­re Übung mit einem Holz Span­nungs­si­mu­la­tor an. Die Lei­stungs­prü­fung Was­ser fin­det am 24. Mai statt. In der Ver­eins­klei­dung wer­den neue T‑Shirt, Polo, Pull­over oder Jacken für eine moder­nes Out­fit sorgen.

Acht Feu­er­wehr­an­wär­ter, dar­un­ter mit Pia Veigl, Lonie Veigl, Emma Gün­th­ner und Emma See­bau­er betreut Jugend­wart Chri­stoph Pöllath. Sie gin­gen bei der Deut­sche Lei­stungs­span­ge, beim Jugend­lei­stungs­marsch, bei der Jugend­flam­me und beim Wis­sens­test erfolg­reich an den Start.