„Was machst du denn nach dem Abi?“ – Fin­de her­aus, wel­cher Aus­bil­dungs­weg zu dir passt

Am 24. Febru­ar 2024 gibt es bei der 11. Studienmesse:BA einen umfas­sen­den Über­blick zum The­ma „beruf­li­che Zukunft“

Bereits zum 11. Mal fin­det in die­sem Jahr die belieb­te Studienmesse:BA statt. Sie rich­tet sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler wei­ter­füh­ren­der Schu­len und deren Eltern und bie­tet ihnen mit 90 Aus­stel­len­den ein abwechs­lungs­rei­ches Messeprogramm.

Gymnasiast:innen, Fach- und Berufsoberschüler:innen steht nach ihrem Schul­ab­schluss eine Viel­zahl an Mög­lich­kei­ten für ihren wei­te­ren Kar­rie­re­weg offen. Die Studienmesse:BA gibt einen umfas­sen­den Ein­blick – egal, ob Hoch­schul­stu­di­um, betrieb­li­che Aus­bil­dung oder dua­les Stu­di­um. Rund 460 Stu­di­en­gän­ge und 100 Aus­bil­dungs­be­ru­fe sowie Alter­na­tiv­an­ge­bo­te ver­schie­de­ner Bil­dungs­trä­ger wer­den hier präsentiert.

Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus Wirt­schaft, For­schung und Wis­sen­schaft bera­ten bei der indi­vi­du­el­len Kar­rie­re­pla­nung und zei­gen Mög­lich­kei­ten auf, wie die jun­gen Men­schen ihre per­sön­li­chen Talen­te und Inter­es­sen mit der beruf­li­chen Zukunft ver­knüp­fen kön­nen. Par­al­lel zum Mes­se­be­trieb wird es infor­ma­ti­ve Fach­vor­trä­ge zu The­men rund um Aus­bil­dung und Stu­di­um geben. Der Besuch der Mes­se ist von 10 bis 14 Uhr mög­lich und für Besu­che­rin­nen und Besu­cher kostenfrei.

Für die bei­den Schirm­her­ren Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb ist die Stu­di­en­mes­se in vie­ler­lei Hin­sicht ein Erfolgs­mo­dell für die Regi­on: „In Stadt und Land­kreis Bam­berg gibt es zahl­rei­che attrak­ti­ve Arbeit­ge­ber und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Die Studienmesse:BA hat sich zu einer her­vor­ra­gen­den Platt­form ent­wickelt, um die­se direkt in Kon­takt mit den Fach­kräf­ten von mor­gen zu brin­gen. Zugleich haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler hier die Mög­lich­keit, sich aus erster Hand über das brei­te Spek­trum an regio­na­len und über­re­gio­na­len Ange­bo­ten zu infor­mie­ren und im per­sön­li­chen Gespräch Impul­se für ihren indi­vi­du­el­len Kar­rie­re­weg zu finden.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Aus­stel­len­den, eine Über­sicht über das Stu­di­en- und Aus­bil­dungs­an­ge­bot sowie den Hal­len­plan fin­den Sie unter www​.stu​di​en​mes​se​-bam​berg​.de.

Die Studienmesse:BA ist eine Ver­an­stal­tung des Arbeits­krei­ses SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Bam­berg unter der Schirm­herr­schaft von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb. Die Orga­ni­sa­ti­on liegt in den Hän­den der Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg sowie der Bam­berg Con­gress + Event GmbH. Part­ner ist die Agen­tur für Arbeit Bamberg.

Kurz­in­for­ma­tio­nen zur Studienmesse:BA:

Wann? Sams­tag, 24. Febru­ar 2024, von 10 bis 14 Uhr

Wo? Bam­ber­ger Kon­zert- und Kon­gress­hal­le, Muß­stra­ße 1, 96047 Bamberg

Kosten: frei­er Eintritt