Vom 14. bis zum 27. Febru­ar den CO 2 -Fuß­druck verkleinern

In der zwei­ten Chall­enge am Don­ners­tag, 15. Febru­ar, zap­fen wir unse­re Geträn­ke frisch aus der Lei­tung. Denn mit dem Was­ser aus der Lei­tung dür­fen wir das am streng­sten kon­trol­lier­te Lebens­mit­tel in Deutsch­land genießen.

Für Was­ser aus der Lei­tung gel­ten deut­lich mehr Vor­schrif­ten als für Mine­ral­was­ser, bei­spiels­wei­se Grenz­wer­te für Pesti­zi­de und Uran. Lei­tungs­was­ser trin­ken ist daher nicht nur gut für die Gesund­heit, son­dern auch für die Umwelt und das Kli­ma. Denn durch Pro­duk­ti­on, Ver­packung und Trans­port von abge­pack­tem Mine­ral­was­ser (und ande­ren Geträn­ken) ent­ste­hen unnö­tig vie­le Treib­haus­gas-Emis­sio­nen sowie Müll. Ein Neben­ef­fekt: Man spart rich­tig Geld und muss kei­ne schwe­ren Kisten oder Six­packs schlep­pen. Wem pures Lei­tungs­was­ser zu lang­wei­lig ist, der kann es mit fri­schen Gur­ken­schei­ben oder fei­nen Ing­wer­strei­fen auf­pep­pen. Auch die Zitro­ne ist ange­sichts der durch Lei­tungs­was­ser erziel­ten CO 2 -Ver­mei­dung erlaubt.