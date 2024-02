Die baye­ri­sche Lan­des­stif­tung betei­ligt sich an meh­re­ren Pro­jek­te im Stimm­kreis Kulm­bach-Wun­sie­del. „Es ist ein gro­ßes Zei­chen der Wert­schät­zung für unse­re Regi­on, dass auch die­ses Mal meh­re­re Pro­jek­te aus mei­nem Stimm­kreis finan­zi­ell unter­stützt wer­den“, so der hei­mi­sche Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Schöffel.

Die Remi­se in Markt­sch­or­gast wird ein Leucht­turm­pro­jekt für die Regi­on. Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung hat heu­te 71.000 Euro als Zuschuss bewil­ligt. Ins­ge­samt wer­den die Kosten auf 2,5 Mio. Euro geschätzt. Neben Zuschüs­sen der Lan­des­stif­tung und der Ober­fran­ken­stif­tung flie­ßen auch 1,6 Mio Euro Städ­te­bau­för­der­mit­tel in das Pro­jekt. „Ich habe mir die Remi­se vor Ort vor eini­ger Zeit mit Bür­ger­mei­ster Marc Ben­ker ange­se­hen und freue mich bereits und bin gespannt auf den Bau­fort­schritt“, so Schöffel.

„Die­ses Mal sind außer­dem meh­re­re Antrag­stel­ler mit klei­ne­ren Posten Nutz­nie­ßer der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung,“ so Mar­tin Schöf­fel wei­ter. Über 10.000 Euro erhal­ten pri­va­te Haus­ei­gen­tü­mer aus dem Stimm­kreis. Sie wer­den damit ins­be­son­de­re bei der Sanie­rung und Instand­hal­tung histo­ri­scher Gebäu­de unter­stützt. „Ein histo­ri­sches Gebäu­de zu erhal­ten, kostet nicht sel­ten mehr Geld und Ner­ven als ein Neu­bau“, so Schöf­fel. „Mein Dank gilt glei­cher­ma­ßen den Bau­her­ren für ihr Enga­ge­ment und den Ver­ant­wort­li­chen der Lan­des­stif­tung für die Unterstützung.“