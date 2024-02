Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit im Land­kreis Coburg und der För­der­kreis Schlupf­win­kel in Ahorn haben eine drei­tei­li­ge Ver­an­stal­tungs­rei­he zum The­ma „Gut sein, wenn‘s drauf ankommt“ orga­ni­siert. Refe­ren­tin ist Men­tal­coach Sabi­ne Welder.

Ziel­grup­pe sind Kin­der, Jugend­li­che und Eltern, die ver­schie­de­ne Metho­den und Tech­ni­ken zum Stress­ab­bau in Prü­fungs­si­tua­tio­nen ken­nen­ler­nen und aus­pro­bie­ren möch­ten. Sabi­ne Wel­der ver­mit­telt in einem inter­ak­ti­vem Vor­trag ein­fach anzu­wen­den­de und effek­ti­ve „Werk­zeu­ge“ um stress­frei zu ler­nen und in typi­schen Prü­fungs­si­tua­tio­nen die opti­ma­le Lei­stung abru­fen zu kön­nen. Egal, ob es eine Füh­rer­schein­prü­fung, ein Refe­rat, ein Bewer­bungs­ver­fah­ren oder eine ande­re Art von Her­aus­for­de­rung zu bewäl­ti­gen gilt. Der erste Ter­min fin­det am Mitt­woch, 21. Febru­ar 2024, von 19.20 Uhr bis 21 im Bür­ger­haus Lin­de in Ahorn statt. Der inter­ak­ti­ve Vor­trag ist kostenfrei.

Haupt­the­men und Fra­ge­stel­lun­gen sind:

Stress! Wozu gut, wie ver­hal­te ich mich gekonnt?

Wie beru­hi­ge ich mich selbst in kri­ti­schen Situationen?

Wie kann ich Blckout/​Blocka­den vermeiden?

Um Anmel­dung für eine bes­se­re Pla­nung wird gebe­ten: info@​koja.​de

Zum Vor­mer­ken: Ein wei­te­rer Ter­min mit Work­shop-Cha­rak­ter für Eltern und ihre Kin­der bis zum zwölf­ten Lebens­jahr ist am 8. Mai 2024 von 16.35 Uhr bis 20 Uhr im Jugend­haus Schlupf­win­kel in Ahorn geplant.

Eine drit­te Ver­an­stal­tung fin­det am 19. Okto­ber 2024 von 10.35 bis 12.35 Uhr im Schlupf­win­kel Ahorn für Jugend­li­che statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu die­sen bei­den Ver­an­stal­tun­gen wer­den noch recht­zei­tig veröffentlicht.

Bei Fra­gen und dem Wunsch nach wei­te­ren Infor­ma­tio­nen hel­fen weiter:

Land­kreis Coburg, Susan­ne Lan­ge, Tele­fon­num­mer 09561/514‑2203 oder per Mail an info@​koja.​de

För­der­kreis Schlupf­win­kel Ahorn, Tele­fon­num­mer 09561/200900 oder per Mail an info@​foerderkreis-​ahorn.​de