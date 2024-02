„Ver­ges­se­nen Kin­dern eine Stim­me geben“

Jedes 6. Kind in Deutsch­land kommt aus einer sucht­be­la­ste­ten Fami­lie, also aus einer Fami­lie, in der das Ver­lan­gen nach Alko­hol oder einer ande­ren Dro­ge den All­tag beherr­schen. In der bun­des­wei­ten COA (Child­ren of Alcoholics)-Aktionswoche vom 18.–24. Febru­ar sol­len Kin­der aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en in den Fokus der Öffent­lich­keit und der Medi­en gerückt wer­den, um auf deren oft sehr bela­sten­de Lebens­wirk­lich­keit auf­merk­sam zu machen.

Wenn ein oder bei­de Eltern­tei­le an einer Sucht­er­kran­kung lei­den, wach­sen die Kin­der meist in einer Atmo­sphä­re von Unsi­cher­heit und Angst auf. Auch sucht­kran­ke Eltern lie­ben ihre Kin­der – auf­grund ihrer Erkran­kung sind sie jedoch häu­fig nicht in der Lage, ihren Kin­dern bestän­dig und zuver­läs­sig die Zuwen­dung und Lie­be zu geben, wel­che die Kin­der zum gesun­den Auf­wach­sen bräuch­ten. Sucht­be­dingt nei­gen betrof­fe­ne Eltern häu­fig zu Stim­mungs­schwan­kun­gen oder zei­gen unbe­re­chen­ba­res Ver­hal­ten. Dies bela­stet die Kin­der und kann sie auf Dau­er in ihrer Ent­wick­lung stark beein­träch­ti­gen. Vie­le Kin­der aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en ver­su­chen, ihre Eltern zu schüt­zen und hüten das Fami­li­en­ge­heim­nis. Ihr eige­nes Leid bleibt somit oft uner­kannt. Die schwie­ri­gen Umstän­de einer Kind­heit in einer sucht­be­la­ste­ten Fami­lie kön­nen Kin­der nach­hal­tig bela­sten. Neben einem erhöh­ten Risi­ko für psy­chi­sche Erkran­kun­gen steigt auch die Wahr­schein­lich­keit selbst eine Suchtstö­rung zu entwickeln.

Sucht­kran­ke Eltern wol­len gute Eltern sein, brau­chen dafür aber Unter­stüt­zung. Durch Vor­ur­tei­le und Stig­ma­ti­sie­rung in der Gesell­schaft fällt es vie­len Betrof­fe­nen schwer, sucht­be­zo­ge­ne Hil­fe anzu­neh­men. Auch Kin­der und Jugend­li­che aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en wer­den somit häu­fig zu spät oder gar nicht vom Hil­fe­sy­stem erreicht.

Ins­be­son­de­re wäh­rend der COA-Akti­ons­wo­che soll auch im Land­kreis Bam­berg für die The­ma­tik sen­si­bi­li­siert wer­den. Die kosten­freie Grup­pe „Wild­fang“ für Kin­der ab 8 Jah­ren star­tet im März erneut (Anmel­dung und Infos über Cari­tas). Der Auf­takt der Woche wird mit der Pre­miè­re des eigens von Cha­peau Claque zur The­ma­tik ent­wickel­ten Thea­ter­stücks „Nur ein ‚Pul­li‚“ gefei­ert. Des Wei­te­ren wird auf die unter­schied­li­chen Bera­tungs­an­ge­bo­te im Land­kreis hingewiesen.

Bera­tungs­an­ge­bo­te im Land­kreis Bam­berg und Forchheim

Die Sucht­be­ra­tung SkF bie­tet in Bam­berg und Forch­heim Bera­tung für von Sucht Betrof­fe­ne, Ange­hö­ri­ge und nahe­ste­hen­de Per­so­nen an. Die Bera­tung ist kosten­los, ver­trau­lich und auf Wunsch anonym, sie umfasst alle Sucht­mit­tel und Ver­hal­tens­süch­te. Neben tele­fo­nisch oder per Mail ver­ein­bar­ten Ter­mi­nen wer­den mitt­wochs von 8.00 bis 10.00 Uhr in der offe­nen Sprech­stun­de auch Kurz­ter­mi­ne ohne Vor­anmel­dung ange­bo­ten. Außer­dem ste­hen die Online-Ange­bo­te Digi­sucht und Play­ch­an­ge zur Verfügung.

SkF Bam­berg e. V., Suchtberatung

Bam­berg: Tel.: 0951/86 85 51 , Mail: suchtberatung.​ba@​skf-​bamberg.​de

, Mail: suchtberatung.​ba@​skf-​bamberg.​de Forch­heim: Tel.: 09191/73 62 96 1 , Mail: suchtberatung.​fo@​skf-​bamberg.​de

Die Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern der Cari­tas bie­tet Eltern, Kon­takt­per­so­nen, Kin­dern und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit zu kosten­frei­er Bera­tung nach vor­he­ri­ger Ver­ein­ba­rung. Zudem gibt es ein spe­zi­ell ent­wickel­tes Grup­pen­pro­gramm für Kin­der aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en. Die Grup­pe „Wild­fang“ ist für Kin­der von 8–12 Jah­ren kon­zi­piert und star­tet im April 2024 neu: https://​bera​tung​.cari​tas​.de/​e​l​t​e​r​n​-​f​a​m​i​l​i​e​/​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n​?​a​i​d​=​1​138.

Cari­tas­ver­band für die Stadt Bam­berg und den Land­kreis Forch­heim e. V.

Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern Bamberg

Tel.: 09 51/2 99 57–30

Mail: erziehungsberatung.​bamberg@​caritas-​bamberg-​forchheim.​de

Online-Bera­tung: https://​www​.cari​tas​.de/​h​i​l​f​e​u​n​d​b​e​r​a​t​u​n​g​/​o​n​l​i​n​e​b​e​r​a​t​u​n​g​/​e​l​t​e​r​n​-​f​a​m​i​l​ie/

An immer neu­en Ange­bo­ten und Aktio­nen arbei­tet außer­dem das Pro­jekt Schul­ter­schluss der Gesund­heits­re­gi­on Plus. Der Ver­bund von Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern aus dem Erziehungs‑, Gesundheits‑, Sucht­hil­fe- und Jugend­hil­fe­sy­stem und hat zum Ziel, den fach­li­chen Aus­tausch zu för­dern und die Ver­sor­gungs­si­tua­ti­on von Kin­dern und Jugend­li­chen mit sucht­kran­ken Eltern in der Regi­on Bam­berg wei­ter zu verbessern.

Die bun­des­wei­te COA-Akti­ons­wo­che für Kin­der aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en ist eine Initia­ti­ve von NACOA Deutsch­land und Such(t) und Wen­de­punkt e.V. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auf der Web­sei­te zur Akti­ons­wo­che zu fin­den: https://​coa​-akti​ons​wo​che​.de/