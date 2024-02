Zu der Aus­stel­lung „Die Schön­heit der Stil­le“ im RW21 gibt es am Mitt­woch, 14. Febru­ar, um 16.30 Uhr, in der Black Box einen medi­ta­ti­ven Foto­vor­trag der Künst­le­rin Vic­to­ria Knob­loch. Er reflek­tiert, wie die Stil­le der Natur die See­le beru­higt und wir so zu uns selbst fin­den. Der Ein­tritt ist frei, um Anmel­dung bis 13. Febru­ar bei der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth (www​.vhs​-bay​reuth​.de)

wird gebe­ten. Mit einem Kurz­film führt die Refe­ren­tin in das The­ma ein. Sie wird über die „Stil­le der Natur als Heil­mit­tel“ refe­rie­ren. Der Foto­vor­trag inspi­riert, Schön­heit und Stil­le bewusst zu suchen, um sich in der Hek­tik des All­tags wie­der­zu­fin­den. Eine per­sön­li­che Medi­ta­ti­on schließt den Abend ab.

Vic­to­ria Knob­loch ist eine deut­sche Foto­gra­fin, die sich auf Schwarz-Weiß-Por­träts, Rei­se­fo­to­gra­fie und medi­ta­ti­ve Land­schafts­fo­to­gra­fie kon­zen­triert. Sie möch­te mit ihren Fotos dazu ein­la­den, unser kom­ple­xes Dasein mit mehr Bewusst­heit wahr­zu­neh­men. Ihre Bil­der sind, trotz ihrer Schlicht­heit, zutiefst berüh­rend, poe­tisch und spre­chen auf eine gefühl­vol­le Art und Wei­se. Sie selbst sieht sich am ehe­sten einer idea­li­stisch-ästhe­ti­schen Foto­kunst zuge­hö­rig, indem sie see­li­sche Bewe­gun­gen in foto­gra­fi­scher Form gestal­tet und so zum Brücken­bau­er des Äuße­ren mit den ver­bor­ge­nen Klän­gen des Tran­szen­den­ten wird. Vic­to­ria Knob­loch arbei­tet als frei­be­ruf­li­che Foto­gra­fin und inve­stiert viel Zeit in per­sön­li­che Pro­jek­te. Sie gibt Work­shops und hält Foto­vor­trä­ge. Neben der Foto­gra­fie arbei­tet sie auch als Fil­me­ma­che­rin und klas­si­sche Sän­ge­rin. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.vic​to​ri​ak​nob​loch​.com.