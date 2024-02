Abend­se­mi­nar „Vom Reden und Schwei­gen am Lebensende“

„Kön­nen wir nicht mal über etwas ande­res reden als mei­ne Krank­heit und Dei­nen All­tag?“ Ange­hö­ri­ge von Schwerst­kran­ken sowie haupt- und ehren­amt­li­che Begleiter:innen, ste­hen vor der Her­aus­for­de­rung „Vom Reden und Schwei­gen am Lebens­en­de“. Impul­se hier­zu gibt ein Abend­se­mi­nar der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg, Loben­hof­fer­stra­ße 10, am Mitt­woch, 21.02.24, 18.00 – 21.30 Uhr. Es ver­mit­telt abwechs­lungs­rei­che Ideen für Hirn und Hand, die altes Wis­sen und Erin­ne­run­gen an Erleb­tes zu Tage för­dern. Die Teil­neh­men­den erwar­tet ein Semi­nar mit vie­len prak­ti­schen Übun­gen und Selbst­wahr­neh­mung. Anmel­dung unter L 01 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.

Info-Abend im Hos­piz- und Pal­lia­tiv­zen­trum am Bruderwald

Das Hos­piz- und Pal­lia­tiv­zen­trum Bam­berg am Bru­der­wald ver­eint vier Part­ner: den Hos­piz­ver­ein Bam­berg e. V. mit der ehren­amt­li­chen Beglei­tung am Lebens­en­de und in Trau­er, die Pal­lia­tiv­sta­ti­on der Sozi­al­stif­tung mit 12 Bet­ten sowie der „Spe­zia­li­sier­ten ambu­lan­ten Pal­lia­tiv­ver­sor­gung“ (SAPV), die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg gGmbH mit viel­fäl­ti­gen Bil­dungs­an­ge­bo­ten auch für die All­ge­mein­heit und das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt der Fran­ken Hos­piz Bam­berg gGmbH, wel­ches erst im Früh­jahr 2023 eröff­net wur­de. Damit bie­tet Bam­berg eine bay­ern- und bun­des­weit ein­ma­li­ge und weg­wei­sen­de Kon­stel­la­ti­on zur Sicher­stel­lung der Hos­piz- und Pal­lia­tiv­ver­sor­gung im sta­tio­nä­ren und ambu­lan­ten Bereich für Kinder‑, Jugend­li­che und Erwachsene.

Am Don­ners­tag, 22. Febru­ar 2024 um 19 Uhr besteht die Mög­lich­keit für alle Inter­es­sier­ten, sich in der Loben­hof­fer­stra­ße 10 über die­se vier Säu­len der Hos­piz- und Pal­lia­tiv­ar­beit in Bam­berg zu infor­mie­ren und die Ver­ant­wort­li­chen der Ein­rich­tun­gen ken­nen­zu­ler­nen. Raum für per­sön­li­che Fra­ge­stel­lun­gen wird eben­falls sein. Vor­anmel­dung unter L 02 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de erbeten.