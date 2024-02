Das Jugend­haus Burg Feu­er­stein bie­tet am Sams­tag, 2. März von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr das Semi­nar „Sen­si­bel sein – Prä­ven­ti­on sexua­li­sier­ter Gewalt in der Kin­der- und Jugend­ar­beit an. Die Tages­fort­bil­dung rich­tet sich an alle ab 18 Jah­ren, die sich ehren­amt­lich in der Kin­der- und Jugend­ar­beit der Erz­diö­ze­se Bam­berg oder in der baye­ri­schen Jugend­ar­beit enga­gie­ren. Die Teil­neh­men­den ler­nen in die­sem Semi­nar, auf was bei den eige­nen Ange­bo­ten zu ach­ten ist, damit die „Kul­tur der Acht­sam­keit“ und die „Prä­ven­ti­on sexua­li­sier­ter Gewalt“ ihren Platz fin­den. Die Teil­nah­me an die­ser Fort­bil­dung ist kosten­los und wird bestä­tigt. Sie gilt als Nach­weis für die ver­pflich­ten­de 6stündige Fort­bil­dung, wel­che Ehren­amt­li­che in der Erz­diö­ze­se Bam­berg absol­vie­ren müs­sen. Die Ver­an­stal­tung ist eine Koope­ra­ti­on mit der Koor­di­nie­rungs­stel­le zur Prä­ven­ti­on sexua­li­sier­ter Gewalt und dem BDKJ Bamberg.

Anmel­de­schluss ist Sams­tag, 17.02.2024.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung im Inter­net unter www​.burg​-feu​er​stein​.de

Ver­an­stal­tungs­ort: Jugend­haus Burg Feu­er­stein, Burg Feu­er­stein 2, 91320 Ebermannstadt

Tel.: 0 91 94/ 76 74 0, Fax: 0 91 94/ 76 74 10; E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de