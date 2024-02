Chri­stoph Kass­eckert und Mar­kus Dörig sind die neu gewähl­ten Vor­sit­zen­den für das SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Netz­werk Peg­nitz-Auer­bach, das sich für Berufs­ori­en­tie­rung in der Regi­on einsetzt.

In den SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Netz­wer­ken enga­gie­ren sich die Pro­fis aus Schu­le und Wirt­schaft – echt, ehren­amt­lich, unab­hän­gig und gut ver­an­kert in den Regio­nen. Ziel ist es, jun­ge Men­schen in die Zukunft zu beglei­ten durch ver­schie­de­ne Ange­bo­te im Bereich der Berufs­ori­en­tie­rung. Fol­ge­rich­tig zur Struk­tur des Netz­werks mit den bei­den Säu­len „Schu­le“ und „Wirt­schaft“ hat jedes Netz­werk auch jeweils einen Vor­sit­zen­den aus einem der bei­den Bereiche.

Nor­bert Spo­rer aus Peg­nitz hat die­se Auf­ga­be sie­ben Jah­re erfolg­reich im Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach aus­ge­füllt. Als Initia­tor eines Stra­te­gie­pro­zes­ses wur­de das Netz­werk neu auf­ge­stellt und aus­ge­rich­tet. Die­ses Enga­ge­ment wur­de 2022 mit dem SCHU­LE­WIRT­SCHAFT-Preis Deutsch­land als „Vor­bild­li­ches regio­na­les Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT“ und den 2. Platz in Bay­ern gewür­digt. Zum Ende des Jah­res 2023 hat er sich aus dem Netz­werk zurückgezogen.

Zu sei­nem Nach­fol­ger für den Bereich „Wirt­schaft“ wur­de in der Steu­er­kreis­sit­zung am 6. Febru­ar 2024 ein­stim­mig Mar­kus Dörig gewählt. Mar­kus Dörig enga­giert sich seit vie­len Jah­ren im Steu­er­kreis des Netz­werks und ist Aus­bil­dungs­lei­ter bei der ZF Fried­richs­ha­fen AG in Auer­bach. „Seit eini­gen Jah­ren bin ich bereits im Steu­er­kreis aktiv und füh­le mich im Netz­werk sehr wohl. Das Netz­werk ist ein Gewinn für alle Sei­ten und ich bin stolz, dass ich nun maß­geb­lich am Fort­schritt betei­ligt bin“, betont Mar­kus Dörig. Wie­der gewählt wur­de für den Bereich „Schu­le“ der Schul­lei­ter der Staat­li­chen Real­schu­le Peg­nitz Chri­stoph Kass­eckert, der bereits seit 2018 erfolg­reich als Vor­sit­zen­der tätig ist. Chri­stoph Kass­eckert berich­tet von der Arbeit des Netz­werks mit den drei Säu­len Sozia­les-Pfle­ge, Gewerb­lich-tech­ni­sche Beru­fe und dem Hand­werk. Sein Dank galt den bei­den Bür­ger­mei­stern Joa­chim Neuß und Wolf­gang Nier­hoff, die das Netz­werk unter­stüt­zen und tragen.

Zur Begrü­ßung im Amt wünsch­te Wolf­gang Nier­hoff den bei­den Vor­sit­zen­den viel Erfolg bei ihrer neu­en Auf­ga­ben und zeig­te sich zuver­sicht­lich, dass die Zusam­men­ar­beit mit der in Peg­nitz ange­sie­del­ten Geschäfts­füh­re­rin Lisa Distler so erfolg­reich wie bis­her fort­ge­führt wird. „Sie lei­sten eine wich­ti­ge und wert­vol­le Auf­ga­be für die Regi­on, die wir bei­de sehr schät­zen. Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT bie­tet ein Gesprächs­fo­rum für die ansäs­si­gen Betrie­be. Die Zukunft unse­rer Regi­on liegt in der Attrak­ti­vi­tät von Aus­bil­dungs- und Arbeits­plät­zen“, ergänz­te Joa­chim Neuß.

Neben der Früh­jahrs­sit­zung pla­nen die bei­den Vor­sit­zen­den als erstes Pro­jekt gemein­sam mit Lisa Distler ein neu­es Ver­an­stal­tungs­for­mat für gewerb­lich-tech­ni­sche Beru­fe im Juni an der Berufs­schu­le Pegnitz.