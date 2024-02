Neu­es För­der­pro­gram für beson­ders umwelt­freund­li­che Wärmepumpen

Die Umstel­lung von alten Öl- oder Gas­hei­zun­gen auf Wär­me­pum­pen ist nicht nur zeit­ge­mäß, son­dern auch wirt­schaft­lich attrak­tiv und umwelt­freund­lich. Im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt gibt es ein umfang­rei­ches Bera­tungs­an­ge­bot und ein neu­es För­der­pro­gramm zur Unter­stüt­zung. Seit Janu­ar 2024 bezu­schusst der Land­kreis beson­ders effi­zi­en­te und kli­ma­freund­li­che Wär­me­pum­pen. 250 Euro gibt es für Luft/­Was­ser-Wär­me­pum­pen und 500 Euro für Was­ser/­Was­ser- oder Solar/­Was­ser-Wär­me­pum­pen.

Inve­sti­ti­on zahlt sich aus

Nach wie vor schrecken die Inve­sti­ti­ons­ko­sten bei Wär­me­pum­pen häu­fig beim Umstieg auf die kli­ma­freund­li­che Heiz­al­ter­na­ti­ve ab. Zu Unrecht. Trotz höhe­rer Anschaf­fungs­ko­sten im Ver­gleich zu kon­ven­tio­nel­len Gas­kes­seln sind die Betriebs­ko­sten oft gün­sti­ger, wie aktu­el­le Stu­di­en der Pro­g­nos AG und des Frau­en­ho­fer ISE zei­gen, beson­ders im Hin­blick auf stei­gen­de CO 2 -Abga­ben. Die staat­li­chen För­der­gel­der redu­zie­ren die Anfangs­ko­sten ebenfalls.

Wär­me­pum­pe auch im Alt­bau geeignet

Wär­me­pum­pen arbei­ten heu­te mit höhe­ren Vor­lauf­tem­pe­ra­tu­ren und sind daher für Alt­bau­ten immer bes­ser geeig­net. Zwar ist es grund­sätz­lich emp­feh­lens­wert, Häu­ser vor dem Hei­zungs­er­satz umfas­send zu sanie­ren und die gesam­te Gebäu­de­hül­le zu däm­men. Oft genü­gen aber auch klei­ne Anpas­sungs­maß­nah­men am Haus wie der Aus­tausch klei­ne­rer Heiz­kör­per durch grö­ße­re, ohne umfas­sen­de Sanie­run­gen vor­neh­men zu müssen.

Bera­tungs­an­ge­bo­te und Fördermöglichkeiten

Wer unsi­cher ist, ob eine Wär­me­pum­pe wirk­lich für sein Zuhau­se geeig­net ist, dem ste­hen ver­schie­de­ne Bera­tungs­an­ge­bo­te zur Ver­fü­gung. Der Ver­ein Ener­gie­wen­de ER(H)langen bie­tet regel­mä­ßi­ge Online-Vor­trä­ge zur „Hei­zungs­mo­der­ni­sie­rung mit­tels Wär­me­pum­pen“ und monat­li­che Wär­me­pum­pen-Sprech­stun­den an. Die Ter­mi­ne sind auf der Web­sei­te des Ver­eins unter https://​www​.ener​gie​wen​de​-erlan​gen​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/ zu fin­den. Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt bie­tet zudem in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­brau­cher­Ser­vice Bay­ern eine Ener­gie­be­ra­tung für Haus­hal­te des Land­krei­ses an. Die­se Bera­tung zu Hei­zungs­al­ter­na­ti­ven und ener­ge­ti­scher Gebäu­de­sa­nie­rung ist tele­fo­nisch, in ver­schie­de­nen Rat­häu­sern und vor Ort am Wohn­haus möglich.

Alle Infor­ma­tio­nen zu För­de­rung, För­der­be­din­gun­gen und Ener­gie­be­ra­tung sind unter www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​k​l​i​m​a​s​c​h​utz erhält­lich. Für Fra­gen steht gern auch Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Ulri­ke Saul tele­fo­nisch unter 09131 803 1276 oder per E‑Mail an klimaschutz@​erlangen-​hoechstadt.​de zur Verfügung.