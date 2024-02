14-tägi­ge CO2-Chall­enge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg steht bevor.

Kli­ma­schutz spie­le­risch in den All­tag inte­grie­ren. Das ist das Ziel der all­jähr­li­chen CO2-Chall­enge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge unter­stützt die Akti­on und wünscht sich des­halb mög­lichst vie­le Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus dem Fich­tel­ge­bir­ge. Die 14-tägi­ge Akti­on star­tet am 14. Febru­ar und dau­ert bis zum 27. Febru­ar. Beson­ders erfreu­lich: Die im letz­ten Jahr erfolg­reich ein­ge­führ­te Schul-Chall­enge fin­det auch in die­sem Jahr wie­der statt.

Ab Ascher­mitt­woch gibt es jeden Tag auf der dazu­ge­hö­ri­gen Home­page und auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg unter dem Hash­tag #co2challenge2024 eine neue span­nen­de Chan­ce, Kli­ma­schutz im eige­nen Tages­ab­lauf zu ver­wirk­li­chen. Mit viel Lie­be und Humor geben die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und Kli­ma­schutz­ma­na­ger der Metro­pol­re­gi­on Anre­gun­gen, um die eige­nen Gewohn­hei­ten in neu­em Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur im Kühl­schrank, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche. Uner­war­te­te Hebel kön­nen sich bei­spiels­wei­se auch beim Abfall, im Frei­zeit­ver­hal­ten und im Ein­kaufs­korb fin­den. Das Ziel der Akti­on ist daher nichts Gerin­ge­res, als Men­schen in der Regi­on und dar­über hin­aus für Kli­ma­schutz zu begeistern.

„Kli­ma­schutz ist eines der wich­tig­sten The­men unse­rer Zeit und hier im Fich­tel­ge­bir­ge ver­su­chen wir ihn seit vie­len Jah­ren auf zahl­rei­chen Ebe­nen zu beför­dern“, sagt Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Nadi­ne Zettl­meißl. „Die CO2-Chall­enge bie­tet eine gute Gele­gen­heit, für zwei Wochen aus dem All­tag aus­zu­bre­chen und nach­zu­den­ken, was Kli­ma­schutz auch hei­ßen kann: näm­lich Humor, Spaß und Gemeinschaft.“

Natür­lich win­ken auch die­ses Jahr wie­der tol­le Prei­se. Um im Los­topf zu lan­den, müs­sen Inter­es­sier­te ein­fach den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg fol­gen. Mehr Infos zum Gewinn­spiel sind in den kom­men­den Tagen auf der Insta­gram- und Face­book-Sei­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu fin­den. Wei­te­re Infos zur CO2-Chall­enge gibt es auch unter www​.co2chall​enge​.net.

Hin­ter­grund­in­fos zur Metro­pol­re­gi­on Nürnberg

Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, das sind 23 Land­krei­se und 11 kreis­freie Städ­te – vom thü­rin­gi­schen Land­kreis Son­ne­berg im Nor­den bis zum Land­kreis Wei­ßen­burg-Gun­zen­hau­sen im Süden, vom Land­kreis Kit­zin­gen im Westen bis zum Land­kreis Tir­schen­reuth im Osten. 3,6 Mil­lio­nen Ein­woh­ner erwirt­schaf­ten ein Brut­to­in­lands­pro­dukt von 148 Mil­li­ar­den Euro jährlich.