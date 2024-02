Zur Forch­hei­mer Bier­ge­schich­te kann ab sofort auch in Ber­lin geforscht werden.

Der Hei­mat­ver­ein Forch­heim Ofr. e. V. Vor­sit­zen­de, Nico Cies­lar, über­gab an die Lei­te­rin der brau­wis­sen­schaft­li­chen Fach­bi­blio­thek, Michae­la Knör, das Buch „Bier­tra­di­ti­on in Forch­heim – Zur Geschich­te der Schank­stät­ten, Braue­rei­en und Fel­sen­kel­ler“. Das Buch wur­de vom Forch­hei­mer Histo­ri­ker und Buch­au­tor Rein­hold Glas ver­fasst. Mit­her­aus­ge­ber ist der Hei­mat­ver­ein Forchheim.

„Mir war sehr wich­tig, dass so ein umfas­sen­des und her­vor­ra­gen­des Werk zur Bier­tra­di­ti­on in Forch­heim einem gro­ßen Fach­pu­bli­kum zugäng­lich gemacht wird“, so der Vor­sit­zen­de Cies­lar. Die Lei­te­rin der Biblio­thek, Michae­la Knör, schwärmt über das Werk: „Es ist wirk­lich ein her­vor­ra­gend recher­chier­tes und gestal­te­tes Buch – „Gold­stan­dard“ unter den brau­ge­schicht­li­chen Büchern!“

Die Schult­ze-Berndt-Biblio­thek der Gesell­schaft für Geschich­te des Brau­we­sens (GGB) e.V. befin­det sich auf dem Gelän­de der Ver­suchs- und Lehr­an­stalt für Braue­rei­en in Ber­lin (VLB) e.V. Die GGB wur­de 1913 in Ber­lin gegrün­det. Zweck des Ver­eins ist das Stu­di­um und die Doku­men­ta­ti­on der Geschich­te des Brau­we­sens. Dies geschieht unter ande­rem durch den Betrieb der eige­nen Biblio­thek. Benannt nach dem lang­jäh­ri­gen Geschäfts­füh­rer der GGB, Dr. Hans Gün­ter Schult­ze-Berndt, ist die Schult­ze-Berndt Biblio­thek die ein­zi­ge Spe­zi­al­bi­blio­thek für brau­ge­schicht­li­che Lite­ra­tur in Deutsch­land und durch ihre län­der­über­grei­fen­de Samm­lungs­aus­rich­tung welt­weit ein­zig­ar­tig. Sie ver­fügt über einen Bestand von etwa 7500 Büchern und 1.000 Zeit­schrif­ten­bän­den, die für die Mit­glie­der der Gesell­schaft, aber auch für Wis­sen­schaft­ler, Stu­die­ren­de und die Öffent­lich­keit zugäng­lich sind.