Die gro­ße Bedeu­tung der Fahr­rad-Mobi­li­tät im Land­kreis Bam­berg hat sich im Som­mer 2023 wie­der bei der all­jähr­li­chen Akti­on STADT­RA­DELN gezeigt. Am Ende des drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­raums vom 12. Juni bis 2. Juli betei­lig­ten sich 4.704 akti­ve Radeln­de (2022: 3.651) und hol­ten ins­ge­samt 1.030.331 Kilo­me­ter in den Land­kreis Bam­berg, dar­un­ter befan­den sich 220 Teams aus allen 36 Land­kreis-Gemein­den. Mit 48.978 km stell­te die Gemein­de Pom­mers­fel­den das Team mit den mei­sten Kilometern.

Für das Enga­ge­ment vor Ort bedank­te sich der Land­kreis auch dies­mal wie­der mit der Stif­tung von Prei­sen. Die Gemein­den konn­ten zwi­schen Bäu­men oder Fahr­rad­stän­dern wäh­len. Im Herbst 2023 wur­den bereits 125 Laub- und 36 Obst­bäu­me aus­ge­ge­ben und in den Gemein­den gepflanzt. Fünf Gemein­den, dar­un­ter Pom­mers­fel­den, hat­ten sich als STADT­RA­DELN-Preis alter­na­tiv für die moder­nen Fahr­rad­stän­der ent­schie­den, die an zen­tra­len Orten instal­liert wer­den. Zusam­men mit eini­gen Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Gemein­de Pom­mers­fel­den weih­te Bür­ger­mei­ster Gerd Dall­ner jetzt die Fahr­rad­stän­der an der Grund­schu­le Pom­mers­fel­den ein. Die Fahr­rad­stell­plät­ze lei­sten damit einen direk­ten Bei­trag, Rad­fah­ren im Land­kreis Bam­berg ein Stück siche­rer und kom­for­ta­bler zu machen und die Bedin­gun­gen für den Rad­ver­kehr zu optimieren.

Die­ses Jahr geht das STADT­RA­DELN bereits in die neun­te Run­de: Vom 10. bis 30. Juni 2024 heißt es erneut kräf­tig in die Peda­le tre­ten. Wei­te­re Infos unter: www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​S​t​a​d​t​r​a​d​e​ln/