Ab Mon­tag, 19.02.2024, gilt fol­gen­de Fahr­plan­än­de­rung bei Bus­li­nie 224:

Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 16:07 Uhr ab Forch­heim Real­schu­le nach Neun­kir­chen bedient zusätz­lich die Hal­te­stel­le Pox­dorf Schu­le um 16:34 Uhr bei Bedarf nur zum Aus­stei­gen. Es besteht eine Anschluss­mög­lich­keit um 16:46 Uhr mit der Bus­li­nie 256 in Rich­tung Lan­gen­sen­del­bach. Die Fahr­zei­ten ab Forch­heim ZOB bis Pox­dorf Kir­che wer­den durch­ge­hend 4 Minu­ten frü­her gelegt, die neue Abfahrts­zeit am ZOB lau­tet 16:17 Uhr.

Der neue Fahr­plan ist unter www​.vgn​.de/​n​e​t​z​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​i​en/ abrufbar.