Der Bay­reu­ther Innen­stadt­orts­ver­band der CSU begrüßt die Initia­ti­ve der Bür­ger­mei­ster aus dem west­li­chen Land­kreis. Dem­nach wer­den zur­zeit Unter­schrif­ten für ein Ende des Bau­leit­plan­ver­fah­rens „Ver­kehrs­raum­neu­ge­stal­tung Bis­marck­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße“ und gegen des­sen Ver­wirk­li­chung gesam­melt (wie in der ver­gan­ge­nen Woche in den Medi­en dis­ku­tiert). „Ich habe mich bereits in die Liste ein­ge­tra­gen und eini­ge ande­re aus unse­rem Orts­ver­band auch. In unse­rem Ver­band stößt die Initia­ti­ve des Mistel­gau­er Bür­ger­mei­sters auf viel Zuspruch“, sagt der CSU-Orts­vor­sit­zen­de Manu­el Brink­mann. Als Orts­ver­band wol­le man aller­dings auch ein Zei­chen aus der Bay­reu­ther Innen­stadt sen­den. „Wich­tig ist, dass wir die Dis­kus­si­on auch in der Stadt aus­tra­gen und nicht nur außer­halb der Stadt­gren­zen. Wir wer­den die Unter­schrif­ten­li­sten in der Stadt aktiv ver­tei­len und die Bür­ger auf die Pro­ble­ma­tik anspre­chen.“ Auch mit der Bay­reu­ther Bür­ger­initia­ti­ve hin­sicht­lich eines Bür­ger­be­geh­rens gegen den Umbau der Stra­ßen ste­he man im engen Aus­tausch. Man sei sich sicher, dass man die Mehr­heit auf der eige­nen Sei­te habe. Die CSU Bay­reuth-Mit­te hat sich bereits im Okto­ber kri­tisch zu den Umbau­plä­nen geäu­ßert. Die schnel­le und effi­zi­en­te Erreich­bar­keit der Innen­stadt sei auf­grund von Dau­er­staus gefähr­det. Ein Aus­bau des Rad­wegs an der Mistel sei vorzugswürdig.