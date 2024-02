Am Sams­tag, 9. März um 19.30 Uhr sind alle Big­band-Fans in das Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le By Ayla (Jahn­stra­ße 11, Bai­er­s­dorf) herz­lich zum Kon­zert mit der Swin­ga­rai­ders Big­bands und den Big Ban­dits willkommen!

Im Stil der alten Big­bands aus den 20er bis 40er Jah­ren for­miert sich die Swin­ga­rai­ders Big­band aus 5 Saxo­pho­nen, 4 Posau­nen, 4 Trom­pe­ten, einer 5‑köpfigen Rhyth­mus­grup­pe und einem Gesangs­duo. Den Kern des Reper­toires bil­den selbst­ver­ständ­lich die klas­si­schen Titel von Grö­ßen wie Glenn Mil­ler oder Duke Elling­ton. Auf­ge­lockert wird das Pro­gramm durch zahl­rei­che Funk- und Retro-Swing-Titel. Auch die Hits der Blues Brot­hers, bekann­te Film­me­lo­dien und unver­ges­se­ne Klas­si­ker dür­fen nicht feh­len. Auf die­se Art ver­ei­nen die Swin­ga­rai­ders in ihrem Reper­toire einen Zeit­raum von mehr als 70 Jah­ren, wodurch für jeden Geschmack etwas gebo­ten ist. Die 18 Musi­ker sind fest ver­wur­zelt in der ört­li­chen Musik­sze­ne sowie in Musik­ver­ei­nen in Forch­heim, Bai­er­s­dorf, Lan­gen­sen­del­bach und den umlie­gen­den Gemeinden.

Die „Big Ban­dits“ wur­den im Jahr 2000 von jazz­be­gei­ster­ten Musi­kern und Musi­ke­rin­nen des Musik­ver­eins Gun­dels­heim ins Leben geru­fen. Unter der inspi­rie­ren­den Lei­tung von Tho­mas Wolf hat sich die Band seit­dem zu einem lei­stungs­star­ken Klang­kör­per ent­wickelt. Das Reper­toire der Band umfasst ein brei­tes musi­ka­li­sches Spek­trum, das von klas­si­scher Big Band Musik bis hin zu Arran­ge­ments moder­ner Pop- und Rock­mu­sik reicht. Im Gemein­schafts­kon­zert am 09.03.24 wird die Big Band unter ande­rem Musik von Stevie Won­der, Peter Her­bolz­hei­mer und Gor­don Good­win prä­sen­tie­ren. Stimm­ge­wal­tig unter­stützt wer­den die 20 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker dabei von Nico­le Windt und Mar­kus Bir­ger, die Titel von Are­tha Frank­lin, Micha­el Bublé und Roger Cice­ro inter­pre­tie­ren wer­den. Das Publi­kum darf sich somit auf eine abwechs­lungs­rei­che Kom­bi­na­ti­on aus instru­men­ta­len Wer­ken und Gesangs­stücken freuen.

Ein­lass ist um 19 Uhr (freie Platzwahl).

Kar­ten erhal­ten Sie online unter www​.bai​er​s​dorf​.de oder bei fol­gen­den Vor­ver­kaufs­stel­len in Bai­er­s­dorf: Lot­to Klee­blatt (Am Kreuz­bach 1, Bai­er­s­dorf), Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le (Jahn­stra­ße 11, Bai­er­s­dorf)

Kar­ten­prei­se: VVK: 13,00 € (erm. 11,00 €), AK: 15,00 €

Poster Big­Bands