Zur Vor­be­rei­tung auf die Regu­lar Sea­son in der Lan­des­li­ga 2024 testen die Rhi­nos Seni­ors in ins­ge­samt zwei Home­ga­mes auf dem Rhi­nos Field gegen Geg­ner aus der Bay­ern- und Lan­des­li­ga. Zu Gast wer­den die Aschaf­fen­burg Stal­li­ons und Augs­burg Storm sein. Als klei­ner Neben­ef­fekt bie­ten sich so den Fans der Rhi­nos somit zwei wei­te­re Heim­spie­le an denen sie das Team unter­stüt­zen können.

Zum Auf­takt der Pre­se­a­son tref­fen die Nas­hör­ner am Sonn­tag, den 24.03.2024 mit den Aschaf­fen­burg Stal­li­ons auf ein Team, das auf eine aus­ge­präg­te Tra­di­ti­on und zahl­rei­che Erfol­ge zurück­blicken kann. Gegrün­det im Jahr 1991 spiel­ten die Stal­li­ons ihre erste Sea­son im Jah­re 1992. Bis auf das Jahr 2012 wur­de in der Fol­ge in Aschaf­fen­burg durch­ge­hend Foot­ball gespielt. High­lights sind dabei sicher­lich die bei­den Sea­sons in der höch­sten Deut­schen Spiel­klas­se, der Ger­man Foot­ball League (1999 und 2000). Nach dem Lizenz­ent­zug und dem damit ver­bun­de­nen Zwangs­ab­stieg spiel­ten die Stal­li­ons zunächst in der Lan­des­li­ga, bevor im Jahr 2022 der Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga gelang. Somit steht den Rhi­nos ein poten­zi­ell stär­ke­rer Geg­ner im ersten Pre­se­a­son Game gegen­über, der zei­gen wird, wo die Nas­hör­ner in der aktu­el­len Pha­se der Vor­be­rei­tung stehen.

Im zwei­ten Vor­be­rei­tungs­spiel am Sams­tag, den 20.04.2023, ist das Seni­ors Team der Augs­burg Storm zu Gast am Wei­hers­bach. Der Ame­ri­can Foot­ball Club Augs­burg Storm e.V. wur­de 2013 gegrün­det und ist in der Sea­son 2015 das erste Mal in der Auf­bau­li­ga Bay­ern ange­tre­ten. Seit 2017 spielt das Team in der Lan­des­li­ga Bay­ern und es steht eine Gesamt­bi­lanz von 6:36 zu Buche. In der Abge­lau­fe­nen Sea­son beleg­te die Mann­schaft aus Augs­burg in der Lan­des­li­ga Grup­pe 3 mit einer Bilanz von 6:4 den drit­ten Platz und fuhr so das beste Ergeb­nis der Ver­eins­ge­schich­te ein. So steht zum Abschluss der Pre­se­a­son ein Spiel gegen einen Geg­ner an, gegen den die Rhi­nos bis­lang noch kein Spiel bestrit­ten haben. Zum Ende der Pre­se­a­son hof­fen die Nas­hör­ner daher noch­mal auf ein span­nen­des Auf­ein­an­der­tref­fen, das den Fans zusätz­lich Lust auf die Sea­son machen soll.