Stra­ßen, Gas­sen, Brücken, Plätze

Den „Inter­na­tio­nal Tou­rist Gui­de Day“ (ITGD) gibt es seit 1990. Zahl­rei­che Orga­ni­sa­tio­nen, die dem Welt­ver­band der Gäste­füh­rer ange­schlos­se­nen sind, ver­an­stal­ten ihn jähr­lich am 21. Febru­ar – dem Grün­dungs­tag des Welt­ver­bands – bzw. am Wochen­en­de davor oder danach. Seit 1999 machen auch die Gäste­füh­rer in Deutsch­land, die im Bun­des­ver­band der Gäste­füh­rer in Deutsch­land e. V. (BVGD) orga­ni­siert sind, mit. Das Mot­to wird jeweils von den Mit­glie­dern bestimmt. In 2024 lau­tet es: „Stra­ßen, Gas­sen, Brücken, Plätze“.

Die Karp­fen­land-Gäste­füh­re­rin Chri­stia­ne Kol­bet bie­tet aus die­sem Anlass am Sonn­tag, den 25. Febru­ar, um 14.00 Uhr eine geführ­te Wan­de­rung „Auf alten Han­del­stra­ßen rund um Tan­zen­haid“ an. Start ist am Fried­hofs­park­platz in Ober­rei­chen­bach. Die Strecke beträgt rund 6,5 km.

Statt eines Teil­nah­me­bei­trags wird um eine Spen­de für die Bahn­hofs­mis­si­on in Erlan­gen gebe­ten. Wei­te­re Infos unter: 0151/26211382.