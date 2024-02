Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Geld­beu­tel aus Hand­ta­sche gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­nacht 23:00 Uhr und Sonn­tag­früh 3:00 Uhr wur­de in einer Gast­stät­te in der Kle­ber­stra­ße eine Geld­bör­se ent­wen­det. Eine 53-Jäh­ri­ge stell­te dort ihre Tasche auf dem Boden an der Bar ab. Als sie mit dem Taxi nach Hau­se fuhr, stell­te sie fest, dass der Geld­beu­tel nicht mehr in ihrer Hand­ta­sche war. Außer den Aus­weis­pa­pie­ren, feh­len der Geschä­dig­ten auch 100 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

E‑Scooter war nach Schu­len­de weg

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, 06.02.2024 stell­te ein 14-Jäh­ri­ger sei­nen E‑Scooter auf dem Fahr­rad­ab­stell­platz der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le in Bam­berg ab. Als der Schü­ler nach Unter­richts­en­de damit wie­der nach Hau­se fah­ren woll­te, war der Scoo­ter samt Schloss weg. Der E‑Scooter hat einen Zeit­wert von ca. 350 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Die­bes­gut beläuft sich auf 55 Euro

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mon­tags wur­den im Stadt­ge­biet vier Per­so­nen des Dieb­stahls über­führt. Lebens­mit­tel, Süßig­kei­ten und Kos­me­tik­ar­ti­kel im Gesamt­wert von ca. 55 Euro waren die Beute.

Die Poli­zei fand bei einem 43-Jäh­ri­gen ein Cut­ter­mes­ser, wel­ches sicher­ge­stellt wur­de. Eine Jugend­li­che wur­de nach Anzei­gen­auf­nah­me ihren Eltern übergeben.

Zwei leicht Ver­letz­te bei Verkehrsunfällen

BAM­BERG. Mon­tag­früh gegen 5:20 Uhr bog ein 60-Jäh­ri­ger mit sei­nem Fiat vom Ber­li­ner Ring nach links in die Mem­mels­dor­fer Stra­ße ab und über­sah dabei eine 18-Jäh­ri­ge, die dort bei Rot über die Ampel ging und tou­chier­te die Jugend­li­che mit sei­nem Fahr­zeug. Sie muss­te mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht werden.

Zwei Stun­den spä­ter über­sah eine BMW-Fah­re­rin beim Aus­stei­gen aus ihrem Fahr­zeug eine von hin­ten kom­men­de Fahr­rad­fah­re­rin. Auf­grund eines klei­nen Kon­takts zwi­schen der Auto­tür und der Rad­le­rin, stürz­te Die­se. Auch sie muss­te zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht wer­den. Sach­scha­den ent­stand in Höhe von ca. 300 Euro.

Dro­gen bei Per­so­nen­kon­trol­len aufgefunden

BAM­BERG. Bei meh­re­ren Per­so­nen­kon­trol­len im Stadt­ge­biet konn­ten in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ins­ge­samt ca. sie­ben Gramm Mari­hua­na und ein Gramm Cry­stal auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Die Wei­ter­fahrt mit sei­nem E‑Scooter wur­de einem 43-Jäh­ri­gen unter­bun­den, da er offen­sicht­lich unter Dro­gen stand. Der Scoo­ter wur­de vor­erst sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

ZAP­FEN­DORF. Mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de einen schwar­zen Pkw, Citro­en, so dass ein Scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand. Das Fahr­zeug stand zur Tat­zeit in der Bam­ber­ger Straße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Pkw beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BAU­NACH. Eine Stra­ßen­la­ter­ne in der Bam­ber­ger Stra­ße fuhr ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer um. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Fahr­zeug­füh­rer davon. Der hin­ter­las­se­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht, die sich zwi­schen Frei­tag­mit­tag und Mon­tag­vor­mit­tag ereig­ne­te, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In ver­wirr­tem und voll­trun­ke­nem Zustand muss­te am Mon­tag­abend eine 20-Jäh­ri­ge in Schutz­ge­wahr­sam genom­men wer­den. Gegen 20.20 Uhr wur­de die Poli­zei über die in der Bach­bas­se sit­zen­de hilf­lo­se Frau infor­miert. Sie wur­de zur Dienst­stel­le trans­por­tiert. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,82 Pro­mil­le, so dass die 20-Jäh­ri­ge, die ver­mut­lich auch unter Dro­gen­ein­fluss stand, im Haft­raum unter­ge­bracht wer­den soll­te. Dabei ver­hielt sich die Frau äußerst aggres­siv, trat um sich, belei­dig­te die ein­ge­setz­ten Beam­ten und ver­such­te zu bei­ßen, so dass unmit­tel­ba­rer Zwang ange­wen­det wer­den muss­te. Zwei Beam­tin­nen erlit­ten bei den Wider­stands­hand­lun­gen leich­te Ver­let­zun­gen. Nach Rück­spra­che mit der Jour-Staats­an­walt­schaft wur­de schließ­lich eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Anzei­gen wegen Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te, Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung wer­den erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

„Ein­kaufs­ta­sche“ auf dem Kopf gestellt: Die­bes­gut und Drogen

BAY­REUTH. Ein 40-jäh­ri­ger Tou­rist füll­te sei­ne Tasche bei einer Tour durch die Bay­reu­ther Innen­stadt mit Die­bes­gut und führ­te dar­in auch Rausch­gift mit – jetzt befin­det er sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Ein auf­merk­sa­mer Laden­de­tek­tiv beob­ach­te­te am gest­ri­gen Mon­tag, 12.02.2024, in einem Kauf­haus in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne einen Lang­fin­ger, der zwei Par­fums ein­steck­te und ohne zu zah­len den Laden ver­ließ. Er ver­folg­te den Mann bis ihn die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe fest­neh­men konn­te. Die mit­ge­führ­te Tasche des 40-jäh­ri­gen Tou­ri­sten erwies sich im Wei­te­ren als regel­rech­te Wun­der­tü­te: Zu den bereits erwähn­ten gestoh­le­nen Par­fums, konn­ten dar­in zwei Ver­packungs­ein­hei­ten Dro­gen und ein ver­mut­lich unter­schla­ge­ner tsche­chi­scher Aus­weis auf­ge­fun­den wer­den. Außer­dem beinhal­te­te die Tasche noch zwei Par­fums und zwei Pull­over, die zuvor in zwei Geschäf­ten im Rot­main­cen­ter aus­ge­sucht und ein­ge­steckt wor­den waren – ohne zu bezah­len. Wegen des Ver­dachts des Laden­dieb­stahls im Gesamt­wa­ren­wert von 550 Euro, Unter­schla­gung des Aus­wei­ses und Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz wur­de der Tsche­che dem Haft­rich­ter vor­ge­führt. Der erließ Haft­be­fehl, so dass der Beschul­dig­te jetzt in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt sitzt. Das sicher­ge­stell­te Die­bes­gut wird nach Ver­fah­rens­ab­schluss an die recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mer zurück­ge­ge­ben – das beschlag­nahm­te Betäu­bungs­mit­tel wird vernichtet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Dop­pel­ter Ermittlungserfolg

Glas­hüt­ten: Ein alko­ho­li­sier­ter 16-jäh­ri­ger Fah­rer eines Motor­rol­lers beschäf­tig­te in der Nacht auf Diens­tag Poli­zi­sten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land. Wäh­rend der Bear­bei­tung der Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ging die Mit­tei­lung über meh­re­re Dieb­stäh­le bei einer Faschings­ver­an­stal­tung in Glas­hüt­ten ein. Eine Beschrei­bung des Täters und auch der Kon­troll­ort in unmit­tel­ba­rer Nähe der Ver­an­stal­tung führ­ten zu einer genaue­ren Über­prü­fung mit­ge­führ­ter Gegen­stän­de des Jugend­li­chen. Hier­bei konn­ten im Gepäck fünf Jacken vor­ge­fun­den wer­den, wel­che den Dieb­stäh­eln der Faschings­ver­an­tat­lung zuzu­ord­nen waren.

Neben einer Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr erwar­tet den 16-Jäh­ri­gen nun auch eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Durch einen unbe­kann­ten Täter wur­de das abge­sperr­te Fahr­rad eines 17-jäh­ri­gen Teen­agers am Bahn­hofs­platz ent­wen­det. Der Rad­ler stell­te sein Moun­tain­bike am Diens­tag, den 06.02.2024, gegen 16:30 Uhr dort ab. Als er am näch­sten Tag um 07:30 Uhr wie­der zum Abstell­platz zurück­kam, war das Zwei­rad nicht mehr da. Wer Hin­wei­se auf den Täter oder den Ver­bleib des Fahr­rads geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) mel­den. Das Moun­tain­bike mit halb­ho­her Quer­stan­ge, der Mar­ke Focus, in schwarz/​silber, hat noch einen Wert von ca. 50 Euro.

Forch­heim. Durch eine auf­merk­sa­me Zeu­gin wur­de ein 32-jäh­ri­ger Laden­dieb in einem Ver­brau­cher­markt in der Hafen­stra­ße, auf fri­scher Tat ertappt. Der Mann steck­te meh­re­re Kos­me­tik­ar­ti­kel in sei­ne Jacke­n­in­nen­ta­sche und ver­such­te, den Laden über die Obst­ab­tei­lung zu ver­las­sen, ohne vor­her zu bezah­len. Im Ein­gangs­be­reich wur­de er auf­ge­hal­ten und die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on in Forch­heim wur­de ver­stän­digt, wel­che ihn mit auf die Dienst­stel­le nah­men. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf knapp 100 Euro und den Täter erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Son­sti­ges

Forch­heim. Von Faschings­sonn­tag auf Rosen­mon­tag wur­den in einem Lokal in der Wies­ent­stra­ße die Innen­wän­de im obe­ren Stock­werk und Tische mit schwar­zem Edding beschmiert. Zudem wur­den meh­re­re Auf­kle­ber eines Fuß­ball­clubs an den Wän­den und Holz­ver­klei­dun­gen ange­bracht. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Ker­s­bach. Eine 14-Jäh­ri­ge wur­de am Mon­tag­abend an der Kreu­zung Peter-Link-Stra­ße/Pfar­rer-Bur­ger-Stra­ße fah­rend auf einem E‑Scooter ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­trof­fen. Im Bei­sein ihrer Mut­ter wur­de ihr die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und eine Anzei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz erstattet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 20.00 Uhr bis Sonn­tag, 11.30 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die Türe zur soge­nann­ten Papp-Pres­se an einem Dro­ge­rie­markt in der See­wie­se. Die­se wur­de durch einen Auf­prall der­art ver­formt, dass sie sich nicht mehr schlie­ßen lässt. Der Sach­scha­den liegt bei etwa 5.000 Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­rech­tigt Haus und Grund­stück betreten

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. Am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 14.30 Uhr beob­ach­te­te ein 70-Jäh­ri­ger, wie ein unbe­kann­ter Mann sei­nen Hof in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße betrat und durch einen Vieh­stall lief. Anschlie­ßend begab sich der Mann ins unver­sperr­te Wohn­haus. Hier konn­te er schließ­lich vom Haus­ei­gen­tü­mer ange­trof­fen wer­den. Ihm gegen­über gab der Unbe­kann­te an, dass er sei­ne gro­ße Not­durft am Mist­hau­fen ver­rich­te­te und ver­ließ anschlie­ßend eilig das Grund­stück. Der 70-Jäh­ri­ge konn­te am Mist­hau­fen nichts der­ar­ti­ges fest­stel­len, wes­halb ihm die Sache selt­sam vor­kam und er die Poli­zei infor­mier­te. Der Ein­dring­ling wird wie folgt beschrie­ben: Ca. 35 Jah­re alt, etwa 180 cm groß, kräf­ti­ge Sta­tur, kur­ze Haa­re, süd­län­di­scher Typ. Er sprach gebro­chen Deutsch. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Rei­fen zerstochen

EBENS­FELD-OBER­KÜPS, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sonn­tag, 10.30 Uhr bis Mon­tag, 08.30 Uhr, zer­stach ein bis­lang unbe­kann­ter Täter alle vier Rei­fen eines Ford C‑Max, der zu die­ser Zeit in Hof eines Wohn­hau­ses in Ober­küps geparkt war. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.