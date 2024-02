Dem schlech­ten Wet­ter getrotzt

Trotz ange­sag­tem Dau­er­re­gen tra­fen sich letz­te Woche wie­der fünf Akti­ve von Forch­heim for Future um ihre monat­li­che Müll­sam­mel­ak­ti­on durch­zu­füh­ren. In Forch­heim Nord star­te­ten sie auf dem Park­platz von Lidl in der Bam­ber­ger Stra­ße und durch­kämm­ten die Umge­bung. Und, wie eigent­lich immer, es hat sich „gelohnt“. Als Über­ra­schung gab es dies­mal neben dem Übli­chen wie Kip­pen, Fla­schen, Bechern und diver­sem Pla­stik-Ver­packungs­müll auch Zahn­bür­sten, eine Fuß­mat­te und einen defek­ten Mix­stab aus dem Gebüsch am Stra­ßen­rand zu zie­hen. Nach einem kur­zen Plausch am Ende trenn­ten sich die Wege wie­der… bis zum näch­sten Mal. Das näch­ste Clean-Up wird am 7. März um 15 Uhr auf dem Park­platz von Schuh Mücke in der Bosch­stra­ße star­ten und im Anschluss ist es geplant, die Akti­on den der „Klei­nen Pau­se“ aus­klin­gen zu las­sen. Jeder ist herz­lich will­kom­men sich zu betei­li­gen, Grei­fer und Hand­schu­he kön­nen wie immer aus­ge­lie­hen werden.