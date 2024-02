Auf­stei­ger BTS II wird Vize­mei­ster in der Regionalliga

Bes­ser hät­te der letz­te Liga-Wett­kampf­tag für die Mann­schaf­ten der BTS kaum lau­fen kön­nen: Das Bun­des­li­ga-Team um Kapi­tän Mark Ficht­ner qua­li­fi­zier­te sich erneut für das Fina­le um die Deut­sche Mann­schafts­mei­ster­schaft. Das bestrei­ten jeweils die besten vier Ver­ei­ne aus den bei­den Bun­des­li­ga­staf­feln Nord und Süd. Zudem ver­bes­ser­te sich Dritt­li­ga-Auf­stei­ger BTS II im letz­ten Match des Tages noch von Rang Drei auf Zwei und ist nun Vize­mei­ster der Regio­nal­li­ga Süd.

Den letz­ten Wett­kampf­tag in der ersten Bun­des­li­ga rich­te­te die SGi Welz­heim aus, einer der drei Ver­ei­ne, die in der Süd­staf­fel der Bun­des­li­ga noch um einen Platz im Fina­le der besten Acht kämpf­ten. Die Top-Teams aus Tacher­ting und Ebers­berg waren rech­ne­risch schon durch, die Welz­hei­mer ran­gier­ten auf Platz Drei der Tabel­le, dahin­ter folg­ten punkt­gleich die Teams aus Bay­reuth und Villingen-Schwenningen.

Eine Vor­ent­schei­dung um Platz Vier fiel dann gleich im ersten Match des Tages: Bay­reuth bezwang die Schwarz­wäl­der mit 6:4. BTS-Mann­schafts­füh­rer Mark Ficht­ner hat­te zum Auf­takt Jakob Hetz und Mario Schirr­mei­ster an die Schieß­li­nie geschickt. Die bei­den hat­ten gera­de eine Woche zuvor die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft unter sich aus­ge­macht. Dazu nomi­nier­te Ficht­ner Fran­zis­ka Lang­ham­mer, die als aktu­el­le Schwei­zer Mei­ste­rin seit die­ser Sai­son die Bay­reu­ther Mann­schaft ver­stärkt. „Die Drei haben es mir mit einer kon­stan­ten Lei­stung auf höch­stem Niveau leicht gemacht“, lob­te Ficht­ner nach dem Wett­kampf. „Wir konn­ten alle sie­ben Matches ohne Wech­sel durchziehen.“

Es folg­ten wei­te­re vier Sie­ge bei nur zwei Nie­der­la­gen gegen Tacher­ting und Ebers­berg. Weil die Schwarz­wäl­der aus Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen Ner­ven zeig­ten, war den Bay­reu­thern schon zur Pau­se die Final­teil­nah­me nicht mehr zu neh­men. Mit dem letz­ten Match schloss Bay­reuth sogar noch zu Welz­heim auf Platz Drei auf: Nach 0:2‑Rückstand besieg­ten Lang­ham­mer, Schirr­mei­ster und Hetz die Trup­pe des Gast­ge­bers sou­ve­rän mit 6:2.

Das Fina­le der besten acht Ver­ei­ne in Deutsch­land bestrei­ten damit aus dem Nor­den Sher­wood BSC Her­ne, SV Quer­um, BSC BB Ber­lin und der SV Dau­el­sen. Aus dem Süden qua­li­fi­zier­ten sich die FSG Tacher­ting, BSG Ebers­berg, SGi Welz­heim und TS 1861 Bayreuth.

Auf­stei­ger BTS II wird Zwei­ter in der 3. Liga

Ein Platz im siche­ren Mit­tel­feld der Regio­nal­li­ga – das war vor der Sai­son das Ziel der zwei­ten Bay­reu­ther Mann­schaft gewe­sen. Die war in der Vor­sai­son zu ihrer eige­nen Über­ra­schung aus der Bay­ern­li­ga in die Drit­te Liga auf­ge­stie­gen. Doch mit jedem Wett­kampf­tag festig­te die Trup­pe um Kapi­tän Thor­sten Goetsch ihren Platz in den Spit­zen­rän­gen. Dabei pro­fi­tier­te Goetsch nicht zuletzt vom brei­ten Kader, der Ficht­ner für die Erste Bun­des­li­ga zur Ver­fü­gung stand. Von ihm konn­te könn­te Goetsch gleich drei Bun­des­li­ga­schüt­zen für Ein­sät­ze in der Regio­nal­li­ga „aus­lei­hen“. So unter­stütz­ten Katha­ri­na Schmidt, Chri­sti­na Albrecht und Neil Ben­nemann sei­ne bei­den Stamm­kräf­te Ste­fan Han­rie­der und Jür­gen Nakott.

Vor allen ande­ren hat­te dann auch Ben­nemann mit einer her­aus­ra­gen­den Treff­si­cher­heit am letz­ten Wett­kampf­tag den größ­ten Anteil dar­an, dass die Bay­reu­ther von den sie­ben anste­hen­den Matches fünf gewan­nen und nur zwei ver­lo­ren. Sie ver­buch­ten mit 10:4 Punk­ten die zweit­be­ste Tages­bi­lanz hin­ter Tabel­len­füh­rer BS Eggen­fel­den (13:1). Die Nie­der­bay­ern waren in der vori­gen Sai­son aus der zwei­ten Bun­des­li­ga ab- und sind nun gleich wie­der aufgestiegen.

Neben Ben­nemann schoss für Bay­reuth noch die aktu­el­le Baye­ri­sche Mei­ste­rin Katha­ri­na Schmidt alle sie­ben Matches. Dane­ben setz­te Goetsch abwech­selnd Chri­sti­na Albrecht und Ste­fan Han­rie­der ein.

Vor dem letz­ten Duell des Tages stand der Podest­platz für die Bay­reu­ther schon fest, Eggen­fel­den an der Tabel­len­spit­ze war nicht mehr ein­zu­ho­len. Dann unter­la­gen die bis dahin Zweit­plat­zier­ten der BS Neu­markt den Eggen­fel­de­nern mit 4:6, Bay­reuth schlug das Team der SG Eichen­laub Pres­sath mit 6:2, klet­ter­te damit noch an den Neu­mark­tern vor­bei und hol­te sich die Vize­mei­ster­schaft in der Regio­nal­li­ga Süd.

Jür­gen Nakott