Wie bereits in den letz­ten Jah­ren möch­te der Orts­ver­band der FDP Gun­dels­heim gemein­sam mit Gemein­de­rat Ste­fan Wolf zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag ab 10 Uhr am Nah­kauf (Haupt­str. 32, Gun­dels­heim) eine Tul­pe als klei­ne Auf­merk­sam­keit schen­ken. Auch wenn der Orts­ver­band hier­bei einen Aus­tausch über kom­mu­na­le The­men, wie dem Park­raum­kon­zept oder der Digi­ta­li­sie­rung, anbie­tet, so soll auch mit die­ser Akti­on all­jähr­lich auf die Frau­en­rech­te auf­merk­sam gemacht wer­den. Denn bereits zum 3. Mal wird wie­der eine Spen­den­mög­lich­keit für UN Woman: Not­hil­fe Ukrai­ne für Frau­en und Mäd­chen bereit­ge­stellt und erin­nert an das Leid in Europa.

