Wie konn­ten die Natio­nal­so­zia­li­sten bereits im Lau­fe des Jah­res 1933 den Staat und die Gesell­schaft voll­stän­dig unterwerfen?

Am Beginn des Jah­res 2024 ist in Deutsch­land eine inten­si­ve Dis­kus­si­on dar­über ent­stan­den, ob ein ver­fas­sungs­recht­li­ches Ver­bot der AfD juri­stisch mög­lich und poli­tisch klug wäre. Anlass ist v.a. die Berichts­er­stat­tung eines Medi­en­netz­wer­kes über ein Geheim­tref­fen von rechts­extre­men Kräf­ten, das der Erör­te­rung der sog. Mas­sen­aus­wei­sung von Men­schen aus Deutsch­land gedient haben soll.

Urplötz­lich demon­strie­ren im gan­zen Bun­des­ge­biet Men­schen gegen Rechts­ra­di­ka­lis­mus, auch in Bam­berg hat es erfreu­li­cher­wei­se am 20. Janu­ar 2024 eine sehr gro­ße Demon­stra­ti­on gegeben.

Auf Dis­kus­si­ons­fo­ren wer­den ver­stärkt Par­al­le­len zu den sog. Wei­ma­rer Ver­hält­nis­sen bemüht, die am 30. Janu­ar 1933 Adolf Hit­ler die Reichs­kanz­ler­schaft ein­ge­bracht haben. Das Frap­pie­ren­de und Erschrecken­de an die­ser Kanz­ler­schaft war, dass es der Nazi-Regie­rung inner­halb von weni­gen Mona­ten gelun­gen ist, den Staat und die Gesell­schaft dem Füh­rer­kult bedin­gungs­los zu unter­wer­fen; wer fort­an Kri­tik üben woll­te, muss­te mit Inhaf­tie­rung und dra­sti­schen Stra­fen hin bis zur Todes­stra­fe rechnen.

Der jun­ge und muti­ge Bam­ber­ger Jurist Wil­ly Aron – der ein tap­fe­rer Demo­krat und ein Aus­hän­ge­schild der sozia­li­sti­schen Arbei­ter­be­we­gung gewe­sen ist – ist schon am 19. Mai 1933 in dem damals gera­de geschaf­fe­nen Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Dach­au getö­tet wor­den und gehör­te damit zu den frü­hen Todes­op­fern der Nazi-Dik­ta­tur. Die Bam­ber­ger Wil­ly-Aron-Gesell­schaft will nicht nur das Geden­ken an die­sen so muti­gen Men­schen auf­recht­erhal­ten, son­dern auch einen Bei­trag zur Stär­kung des Geschichts­be­wusst­seins und des Demo­kra­tie­be­wusst­seins leisten.

Der Jurist und Phi­lo­lo­ge Dr. Dr. Franz-Rudolf Her­ber wird für die Wil­ly-Aron-Gesell­schaft e.V. in einem Vor­trag dar­le­gen, mit wel­cher erschreckend effi­zi­en­ten Geschwin­dig­keit die Nazis den demo­kra­ti­schen Wei­ma­rer Staat bereits im Jahr 1933 zer­stört haben und zeit­gleich die deut­sche Gesell­schaft unter­jocht haben.

Der Vor­trag fin­det am 19. Febru­ar um 19:00 Uhr im Saal der Katho­li­schen Hoch­schul­ge­mein­de (khg) in der Fried­rich­stra­ße 2 zu Bam­berg statt.

Der Vor­tra­gen­de steht nach dem Vor­trag dem Audi­to­ri­um für Fra­gen zur Ver­fü­gung; er steht fer­ner anschlie­ßend für Gesprä­che zur Verfügung.

Vor­trag am 19. Febru­ar 2024 um 19:00 Uhr

Ort: Katho­li­sche Hoch­schul­ge­mein­de Bam­berg (khg), Fried­rich­stra­ße 2, 96047 Bamberg

Refe­rent: Dr. Dr. Franz-Rudolph Herber

Es ergeht herz­li­che Einladung!