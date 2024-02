Das Laden an den E‑Ladestationen der Stadt­wer­ke Bam­berg ist seit 1. Febru­ar gün­sti­ger: Die Stadt­wer­ke haben den Preis für die Kilo­watt­stun­de Öko­strom an ihren Lade­sta­tio­nen von 69 Cent auf 55 Cent gesenkt.

In Bam­berg betrei­ben die Stadt­wer­ke über 22 Lade­sta­tio­nen am Stra­ßen­rand und 44 in ihren Tief­ga­ra­gen, Park­häu­ser und auf ihren Park­plät­zen. Alle Stand­or­te sind an den Lade­ver­bund+ ange­bun­den, kön­nen aber auch mit den Lade­me­di­en vie­ler ande­rer Anbie­ter genutzt wer­den. Von der Preis­sen­kung pro­fi­tie­ren alle, die über die App bzw. Kar­te des Lade­ver­bunds+ laden und die „Stadt­wer­ke Bam­berg“ als Pro­vi­der aus­ge­wählt haben – egal, ob sie an einer Sta­ti­on der Stadt­wer­ke oder einer der ande­ren 1.400 Sta­tio­nen des Lade­ver­bunds+ außer­halb Bam­bergs laden.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter www.stw‑b.de/emobilitaet.