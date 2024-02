Vom 02. bis 05. Juli 2024 gehö­ren die Büh­nen des ETA Hoff­mann Thea­ters ganz den Nachwuchsdarsteller*innen. Zum tra­di­tio­nel­len Schul­spiel­tag heißt das ETA Hoff­mann Thea­ter Thea­ter­grup­pen aus Bam­berg und der Regi­on auf sei­ner Gro­ßen Büh­ne herz­lich will­kom­men. Am 02.07.24 haben sie die Mög­lich­keit, ihre Pro­jek­te in maxi­mal 20 Minu­ten zu prä­sen­tie­ren. Beim 5. Schul­thea­ter­fe­sti­val KLEIN ZACHES tref­fen sich Schul­thea­ter­grup­pen zum Spie­len, Schau­en und Dis­ku­tie­ren. Am 04. und 05.07. kön­nen die Wer­ke auf der Stu­dio­büh­ne gezeigt, Work­shops besucht und die Schul­thea­ter­fa­mi­li­en gefei­ert wer­den. Zum Ende des Festi­vals wird der Wan­der­po­kal KLEIN ZACHES für die beste Gesamt­lei­stung im Schul­thea­ter durch eine unab­hän­gi­ge Jury ver­ge­ben. Die Teil­nah­me an den Schul­thea­ter­ta­gen ist kostenfrei.

Anmel­dun­gen sind ab sofort mög­lich. Für Anmel­dun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen wen­den Inter­es­sier­te sich bit­te an die Thea­ter­päd­ago­gik theaterpaedagogik@​theater.​bamberg.​de.