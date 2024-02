Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­fah­rer und E‑S­coo­ter-Fah­rer fah­ren unter Drogeneinfluss

Coburg. Zwei Kraft­fahr­zeug­füh­rer die unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln im Stra­ßen­ver­kehr unter­wegs waren kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten am Sonn­tag inner­halb nicht mal einer Stun­de im Cobur­ger Stadtgebiet.

Bei der Kon­trol­le eines 42-Jäh­ri­gen E‑S­coo­ter-Fah­rers um 19:40 Uhr im Gustav-Hirsch­feld- Ring bemerk­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Nur 35 Minu­ten spä­ter folg­te die Kon­trol­le eines 26-Jäh­ri­gen der mit sei­nem Peu­geot im Hahn­weg unter­wegs war. Auch die­ser zeig­te Anzei­chen von einem vor­he­ri­gen Betäu­bungs­mit­tel­kon­sum. In bei­den Fäl­len unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Sowohl gegen den Auto­fah­rer als auch gegen den E‑Scooter Fah­rer wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermit­telt. Bei­de erwar­tet ein min­de­stens ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot sowie ein Buß­geld in Höhe eines mitt­le­ren drei­stel­li­gen Eurobetrages.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Klein­bag­ger gestohlen

REG­NITZ­LOSAU, LKR. HOF. Im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Woche haben Die­be in Reg­nitz­losau zuge­schla­gen. Sie stah­len einen Mini­bag­ger von einer Teich­an­la­ge. Die Kri­po Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Im Zeit­raum von Diens­tag, dem 06.02.2024, bis Sams­tag, den 10.02.2024, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te einen gel­ben Mini­bag­ger, Bob­cat 325, von einer Teich­an­la­ge nahe der Staats­stra­ße 2453 im Reg­nitz­lo­sau­er Gemein­de­teil Nentschau.

Der Mini­bag­ger hat nach aktu­el­len Schät­zun­gen einen Zeit­wert von 11.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Mit­hil­fe. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl wer­den unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dro­gen­schnell­test positiv

Kro­nach: Am Sonn­tag­abend wur­de ein jun­ger Mann aus dem Stadt­ge­biet Kro­nach mit sei­nem Audi im Bereich der Obe­ren Zie­ge­lang­er­stra­ße ange­hal­ten und einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der 22-Jäh­ri­ge Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, die auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln hin­deu­te­ten. Ein hier­auf durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf die Dro­ge THC. Der Audi-Fah­rer muss­te mit zur Blut­ent­nah­me. Außer­dem wur­de ihm eine Fahrt­un­ter­sa­gung für die näch­sten 24 Stun­den ausgesprochen.

Ver­miss­te leb­los aufgefunden

STEIN­BACH A.WALD, LKR. KRO­NACH. Die seit 11. Dezem­ber 2023 ver­miss­te Senio­rin aus Wind­heim wur­de am Mon­tag­vor­mit­tag tot aufgefunden.

Am Mon­tag, 11. Dezem­ber 2023, wur­de die 81-Jäh­ri­ge zuletzt gese­hen. Die Poli­zei hat­te mit einem Groß­auf­ge­bot nach der Frau gesucht und eine Öffent­lich­keits­fahn­dung ver­an­lasst. Ein Mann ent­deck­te am heu­ti­gen Mon­tag­vor­mit­tag den Leich­nam der Ver­miss­ten in einem Wald­stück in der Nähe von Stein­bach a.Wald und ver­stän­dig­te den Not­ruf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führt die wei­te­ren Ermitt­lun­gen. Es lie­gen kei­ne Hin­wei­se auf Fremd­ein­wir­kung vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ohne Füh­rer­schein – Jugend­li­cher flüch­tet vor Polizei

Kulm­bach – Am Mitt­woch­abend (07.02.24), gegen 21:00 Uhr, fie­len einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach zwei Per­so­nen mit ihren Kraft­rä­dern auf, wel­che sich auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Kro­na­cher Stra­ße in Kulm­bach auf­hiel­ten. Da an einem der bei­den Kraft­rä­der kein Kenn­zei­chen ange­bracht war, soll­te der Fahr­zeug­füh­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Bei Erblicken der Strei­fe gab der Biker jedoch Gas und flüch­te­te mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit über die Saal­fel­der Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ge Rich­tung. Er ließ sich weder durch die Anhal­te- und Son­der­si­gna­le, noch durch rote Ampeln und ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer auf­hal­ten. Wie sich durch wei­te­re Ermitt­lun­gen her­aus­stell­te, han­del­te es sich bei dem Flüch­ten­den um einen 16-jäh­ri­gen Kulm­ba­cher, der das nicht zuge­las­se­ne und ver­si­cher­te Kraft­rad nutz­te, obwohl er nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis ist. Der Jugend­li­che muss sich nun wegen meh­re­rer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten und Straf­ta­ten verantworten.

Zeu­gen des Vor­falls, ins­be­son­de­re die Fahr­zeug­füh­rer, die an der roten Ampel auf Höhe des McDo­nalds war­te­ten, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09221/ 6090 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.

Unter Dro­gen­ein­fluss und ohne Kenn­zei­chen gefahren

THURNAU/WONSEES, LKR. KULM­BACH. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach ein Pkw auf, an wel­chem kei­ne Kenn­zei­chen ange­bracht waren. Der Fahr­zeug­len­ker stand unter dem Ein­fluss von Drogen.

Am Mon­tag, den 12.02.2024, fiel den Beam­ten in Thur­n­au ein Fahr­zeug auf, an wel­chem kei­ne amt­li­chen Kenn­zei­chen ange­bracht waren. Der 27-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer reagier­te zunächst nicht auf die Anhal­te­si­gna­le und fuhr auf die Auto­bahn A70 in west­li­che Rich­tung. Auf Höhe Schir­ra­dorf fuhr er dann von der Auto­bahn ab. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Ein Urin­test reagier­te posi­tiv auf THC und Amphet­amin. Die zu dem Fahr­zeug gehö­ren­den Kenn­zei­chen konn­ten die Beam­ten im Kof­fer­raum des Fahr­zeugs auf­fin­den. Der 27-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Kulm­bach durf­te sei­ne Fahrt nicht fort­set­zen. Er muss mit meh­re­ren Anzei­gen rechnen.