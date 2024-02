Sam­mel­bo­xen in Adels­dorf, Herolds­berg und Wachen­roth aufgestellt

Wie das Recy­cling von Papier oder Pla­stik so ist auch der sinn­vol­le Umgang mit gebrauch­tem Spei­se­fett oder Spei­se­öl aus Pfan­ne, Frit­teu­se, Topf und Glas wich­tig. Um den Weg von Alt­spei­se­fett in Abfluss­rohr oder Müll­ton­ne zu ver­mei­den und somit die Sam­mel­men­ge an Alt­fett im Land­kreis zu erhö­hen, testet der Land­kreis jetzt zwölf Mona­te lang ein neu­es Sam­mel­sy­stem in drei Gemein­den. Dafür hat die Jeder Trop­fen Zählt GmbH an Wert­stoff­in­seln in Adels­dorf, Herolds­berg und Wachen­roth zusätz­li­che Alt­fett-Sam­mel­bo­xen auf­ge­stellt. Das Pilot­pro­jekt ergänzt die bereits vor­han­de­nen Sam­mel­sy­ste­me auf den Wert­stoff­hö­fen im Land­kreis. Auf den Wert­stoff­hö­fen im Land­kreis las­sen sich bereits schon lan­ge Alt­fett und Spei­se­öl in fester oder flüs­si­ger Form abge­ben. Die Fir­ma aus Thal­mä­ssing über­nimmt das Recy­cling der Alt­spei­se­fet­te und stellt den Ser­vice in der Pro­be­pha­se kosten­los zur Verfügung.

Alt­spei­se­fett in Fla­schen aus Kunst­stoff sammeln

Die gel­ben Boxen bie­ten ein ein­fa­ches Sam­mel­sy­stem ohne Pfand. Fol­gen­de Fet­te las­sen sich in einer Fla­sche aus Kunst­stoff, bei­spiels­wei­se PET, sam­meln und ver­schlos­sen über den Behäl­ter ent­sor­gen: Gebrauch­te Frit­tier- und Brat­fet­te/-öle, Öle von ein­ge­leg­ten Spei­sen wie Sar­di­nen, Schafs­kä­se oder Pepe­ro­ni, Mar­ga­ri­ne, ver­dor­be­ne und abge­lau­fe­ne Spei­se­öle und ‑fet­te. All die­se Fet­te müs­sen vor dem Ein­fül­len nicht getrennt, gefil­tert oder gesiebt wer­den. Nicht in den Behäl­ter dür­fen Mineral‑, Motor- und Schmier­öle, ande­re Flüs­sig­kei­ten und Che­mi­ka­li­en, Mayon­nai­sen, Sau­cen und Dres­sings, Spei­se­re­ste und son­sti­ge Abfälle.

Jeder Trop­fen zählt: Neu­es Leben für alte Speisefette

Die Ver­wer­tung der Alt­spei­se­fet­te ent­la­stet nicht nur das öffent­li­che und pri­va­te Abwas­ser­sy­stem und redu­ziert den Ver­brauch von Frisch­was­ser in der Was­ser­auf­be­rei­tung. Das gesam­te gesam­mel­te Alt­spei­se­fett lässt sich auch in wert­vol­le Ener­gie­trä­ger umwan­deln, die zugleich Res­sour­cen scho­nen. So ent­steht aus Abfall nach­hal­ti­ger Treib­stoff für Kraft­fahr­zeu­ge und Last­kraft­wa­gen, Land- und Bau­ma­schi­nen, Zug‑, Schiffs‑, Flug­ver­kehr und lei­stet einen Bei­trag zur Unab­hän­gig­keit von fos­si­len Energien.

Tipps und Infor­ma­tio­nen zur Müll­tren­nung gibt es im Abfall ABC unter erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a‑bis‑z/abfall-tipps-und-infos/. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen ste­hen gern auch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der kom­mu­na­len Abfall­wirt­schaft tele­fo­nisch unter 09193 20 1761 oder 09193 20–1762 zur Verfügung.