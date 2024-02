Fin­ja hat die Nase vorn! Sie­ben Kin­der machen den besten Vor­le­ser in Kulm­bachs Büche­rei am Stadt­park unter sich aus

„And the win­ner is …!“: Fin­ja Schätz­ke aus Stadt­stein­ach ist die beste Vor­le­se­rin in Stadt und Land­kreis Kulm­bach 2024. Gemein­sam mit Lui­se Löhr, Emma Seid­ler, Emi­ly Romia, Bey­za Peh­li­van, Finn Dem­bosw­ki und Jonas Kolb kämpf­te Fin­ja um den Sieg beim Kreis­ent­scheid des renom­mier­ten Vor­le­se­wett­be­werbs des Deut­schen Buchhandels.

In der Kulm­ba­cher Büche­rei am Stadt­park gaben die Sechst­kläss­ler aus Schu­len in Kulm­bach, Main­leus, Neu­en­markt und Neu­dros­sen­feld ihr Bestes und lasen vor einer mehr­köp­fi­gen Jury sowie zahl­rei­chen Fami­li­en­mit­glie­dern und Zuhö­rern aus ihren Lieb­lings­bü­chern vor.

Ihre Lese­vor­trä­ge waren dabei so toll, dass die Jury im ersten Durch­gang kei­ne Ent­schei­dung tref­fen konn­te. „Wir wür­den uns wün­schen, dass wir zwei Sie­ger­um­schlä­ge ver­ge­ben könn­ten“, so Jury­mit­glied und Schul­amts­di­rek­to­rin Ker­stin Zapf.

In einem Ste­chen zeig­ten Emi­ly Romio, Fin­ja Schätz­ke und Emma Seid­ler an einem Fremd­text noch­mals ihr gan­zes Kön­nen. Letzt­lich hat­te Fin­ja Schätz­ke vom Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um die Nase vorn und wird Kulm­bach beim Bezirks­ent­scheid auf Ober­fran­ken­ebe­ne ver­tre­ten. Platz zwei teil­ten sich Emi­ly Romio von der Kulm­ba­cher Carl-von-Lin­de-Real­schu­le und Emma Seid­ler, Schü­le­rin an der Grund- und Mit­tel­schu­le Neuenmarkt-Wirsberg.

Doch nicht nur die Kin­der prä­sen­tier­ten ihre Lese­fä­hig­keit in der Büche­rei am Stadt­park. Zur Freu­de aller Anwe­sen­den ließ es sich auch Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann nicht neh­men und prä­sen­tier­te sei­ne Lese­fä­hig­kei­ten an einem Fremd­text. „Ich muss allen Schü­le­rin­nen und Schü­lern ein gro­ßes Kom­pli­ment machen“, so der OB. „Sie haben das alle­samt ein­fach klas­se gemacht! Und – was mich beson­ders beein­druckt hat: Die Kin­der haben sich tol­le, teils sehr außer­ge­wöhn­li­che Text­pas­sa­gen zum Vor­le­sen her­aus­ge­sucht und beein­druckend präsentiert.“

Zusam­men mit Büche­rei­lei­te­rin Pia Wich und den Jury­mit­glie­dern Ker­stin Zapf (Schul­amts­di­rek­to­rin im Land­kreis Kulm­bach), Bir­git Hain (Lehr­kraft), Karin Minet (Vor­sit­zen­de des Lite­ra­tur­ver­eins Kulm­bach), Sil­via Kon­rad (Gemein­de­bü­che­rei Lud­wig­s­ch­or­gast) sowie Chri­sti­ne Fried­lein (Inha­be­rin der Buch­hand­lung Fried­rich) über­reich­te das Kulm­ba­cher Stadt­ober­haupt an alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler eine Urkun­de und einen Buchpreis.

Hin­ter­grund

1959 fand der erste Vor­le­se­wett­be­werb statt, der unter der Schirm­herr­schaft des Bun­des­prä­si­den­ten steht. Ver­an­stal­ter ist die Stif­tung Buch­kul­tur des Bör­sen­ver­eins des Deut­schen Buch­han­dels. Mit die­ser Akti­on soll die Begei­ste­rung für Bücher bei Kin­dern und Jugend­li­chen geweckt, deren Lese­kom­pe­tenz erwei­tert und der beson­de­re Stel­len­wert von Büchern in der Öffent­lich­keit her­aus­ge­stellt wer­den. Deutsch­land­weit neh­men jähr­lich ca. 600.000 Kin­der an die­sem gro­ßen Wett­be­werb teil und lesen aus ihren Lieb­lings­bü­chern vor. Er ist damit der älte­ste und zugleich größ­te Schü­ler­wett­be­werb Deutschlands.