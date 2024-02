Bay­reuth bleibt bunt!

„Auf­ste­hen ist jetzt“: Immer wie­der und nach wie vor. Demo­kra­ti­sche Insti­tu­tio­nen und Pro­zes­se sind bedroht, und Men­schen in Deutsch­land wer­den nach Her­kunft oder Aus­se­hen kate­go­ri­siert. Des­halb berei­tet sich ein brei­tes Bünd­nis auf eine wei­te­re Demo in Bay­reuth vor.

Am Sonn­tag, 18. Febru­ar 2024, 15 Uhr, beginnt die Ver­samm­lung mit Pro­test­zug und Kund­ge­bung am La-Spe­zia-Platz, führt in einem grö­ße­ren Bogen um den Hof­gar­ten her­um und endet im Ehrenhof.

Dort wer­den Men­schen spre­chen, die Gesicht zei­gen für Tole­ranz, Offen­heit und Demo­kra­tie; die aber auch beson­ders betrof­fen sind von den men­schen­feind­li­chen Zie­len Rechts­extre­mer. Deren kürz­lich so deut­lich ans Licht gekom­me­ne Abwer­tung von migran­tisch gele­se­nen Men­schen treibt die bis­lang schwei­gen­de Mehr­heit der­zeit auf die Stra­ßen und ver­an­lasst vie­le, ihre Über­zeu­gun­gen bezüg­lich unse­rer „bun­ten“ Gesell­schaft öffent­lich zu ver­tre­ten. So auch in Bay­reuth. Hier hat sich ein brei­tes Bünd­nis zivil­ge­sell­schaft­li­cher Grup­pen und Insti­tu­tio­nen mit enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gebil­det. Ihr gemein­sa­mes Anlie­gen ist die Erhal­tung der bun­des­deut­schen Demo­kra­tie mit ihren Rech­ten und Frei­hei­ten für alle Men­schen – bei aller Unter­schied­lich­keit ihrer poli­ti­schen, reli­giö­sen oder kul­tu­rel­len Ausrichtung.

Unter den Orga­ni­sa­to­ren (sie­he unten) fin­den sich Namen bekann­ter Insti­tu­tio­nen: „Bunt statt braun“ zum Bei­spiel. Der Ver­ein setzt sich in Bay­reuth schon seit Jahr­zehn­ten gegen neo­na­zi­sti­sche Umtrie­be und für eine viel­fäl­ti­ge Gesell­schaft ein. Neu ist, dass der Ver­ein nun zum Kri­stal­li­sa­ti­ons­punkt eines gan­zen Netz­wer­kes gewor­den ist: Dar­in haben sich Ver­tre­ter unter­schied­lich­ster Orga­ni­sa­tio­nen zusam­men­ge­fun­den, um vor Ort für Tole­ranz und eine offe­ne Gesell­schaft, vor allem aber für die Demo­kra­tie ein­zu­tre­ten. Die sieht das Netz­werk in Gefahr: „Die Angrif­fe Rechts­extre­mer auf unser Grund­ge­setz kön­nen wir so nicht hin­neh­men“, sagt Tina Kari­mi-Krau­se vom Ver­ein Bunt statt Braun e.V.. „Die Gleich­heit aller Men­schen ist ein wich­ti­ges Grund­prin­zip unse­rer Ver­fas­sung; wer das anzwei­felt, wer die Staats­bür­ger­schaft gegen das Recht der Geburt tau­schen will, wer mas­sen­haft Men­schen des Lan­des ver­wei­sen will, die hier­her gehö­ren, der greift die gan­ze Gesell­schaft an.“

Ein Bericht des Recher­chen­etz­werks Cor​rec​tiv​.org hat­te Anfang Janu­ar belegt, dass Mit­glie­der der AfD, der Wer­te­uni­on sowie eini­ge Unter­neh­mer zu einem Tref­fen mit Iden­ti­tä­ren und ande­ren Rechts­extre­men zusam­men­ge­kom­men sind. Dabei spra­chen sie über die mas­sen­haf­te Aus­wei­sung von Men­schen – auch mit deut­schem Pass –, die ihrem Bild einer völ­kisch homo­ge­nen Gesell­schaft nicht ent­spre­chen. Seit­her haben ver­schie­den Medi­en von ähn­li­chen Tref­fen berich­tet, etwa die Augs­bur­ger All­ge­mei­ne von einer Zusam­men­kunft in Dasing. Erst kürz­lich deck­ten außer­dem RTL-Repor­te­rin­nen Ideen der AfD-Nach­wuchs­or­ga­ni­sa­ti­on „Jun­ge Alter­na­ti­ve“ in Sach­sen auf, die Juden und Migran­ten depor­tie­ren und in Arbeits­la­ger stecken will.

Das Datum des 18. Febru­ar ist unge­ach­tet der aktu­el­len Ent­wick­lun­gen bewusst gewählt. Dann wird es näm­lich fast vier Jah­re her sein, dass ein Rechts­extre­mer sei­nem Hass frei­en Lauf ließ. Am 19. Febru­ar 2020 erschoss er ein Mann in Hanau neun Men­schen, die nicht in sein Welt­bild pass­ten: Gök­han Gül­te­kin, Sedat Gür­büz, Said Nesar Hash­e­mi, Mer­ce­des Kier­pacz, Ham­za Kur­to­vić, Vili Vio­rel Păun, Fatih Sara­çoğ­lu, Fer­hat Unvar und Kaloyan Vel­kov. Die mei­sten von ihnen waren in Deutsch­land gebo­ren. Zuletzt töte­te der Neo­na­zi, der in Bay­reuth stu­diert hat­te, sei­ne Mut­ter und sich selbst.

Zum Netz­werk gehö­ren: Begeg­nungs­cam­pus Immenreuth, Bay­reu­ther Gemein­schaft, Bund Natur­schutz, Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, Bunt statt braun e.V., CSU, Deut­scher Gewerk­schafts­bund DGB Ober­fran­ken, Die Lin­ke, forum1.5, FDP, KHG Bay­reuth, Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth, LBV Hoch­schul­grup­pe, Par­ents 4 Future, Que­er e.V., Radent­scheid Bay­reuth, SPD, Stu­dents for Future, Tier­schutz­par­tei und Transitionhaus