BAM­BERG. Am Sams­tag­abend stahl ein bis­lang unbe­kann­ter Mann in einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße meh­re­re Waren. Anschlie­ßend bedroh­te er den Laden­de­tek­tiv mit einem Mes­ser und flüch­te­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Gegen 19.30 Uhr beob­ach­te­te der Sicher­heits­mit­ar­bei­ter, wie der Dieb diver­se Lebens­mit­tel in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. Anschlie­ßend zahl­te er an der Kas­se sei­ne rest­li­chen Waren und woll­te das Geschäft verlassen.

Als er nach dem Kas­sen­be­reich vom Sicher­heits­mit­ar­bei­ter ange­hal­ten wur­de, zog er ein Mes­ser und bedroh­te den Detek­tiv. Anschlie­ßend flüch­te­te der Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

1,70 m groß

schlan­ke Figur

dunk­le Haare

schwar­ze Jacke

schwar­ze Wollmütze

dunk­le Jeans

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.