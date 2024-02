Nach der def­ti­gen Nie­der­la­ge im Fran­ken­der­by und der Tren­nung von Head Coach Oren Amiel steht den Bam­berg Bas­kets an die­sem Diens­tag ein wei­te­res rich­tungs­wei­sen­des Spiel bevor. Am 21. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga haben die Bas­kets den Tabel­len­letz­ten, die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg zu Gast in der BRO­SE ARE­NA. Bei erst drei gewon­ne­nen Spie­len auf der Haben­sei­te beträgt der Rück­stand der Neckar­städ­ter auf den ret­ten­den sech­zehn­ten Platz bereits zwei Siege.

Tip-Off zum Spiel der Bam­berg Bas­kets gegen die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg ist am Faschings­diens­tag um 20:00 Uhr. Tickets sind online oder im Freak City Store unter der BRO­SE ARE­NA noch erhält­lich. Auch dies­mal wird Dyn die Par­tie aus Bam­berg über­tra­gen. Kom­men­ta­tor ist Ste­fan Koch. Ihm zur Sei­te ste­hen Exper­te Patrick Femer­ling und Mode­ra­tor Seba­sti­an Meichsner.

